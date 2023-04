Hà Tĩnh: Bắt đối tượng cướp điện thoại của người đi đường

Lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường xảy ra tại xã Tân Lâm Hương.

Đối tượng Hoàng Văn Đại.

Khoảng 11h ngày 13/4, Công an huyện Thạch Hà tiếp nhận đơn trình báo của T.T.V. (SN 2006, trú thôn 17, xã Tân Lâm Hương) với nội dung: vào khoảng 22h ngày 12/4/2023, khi đang lưu thông trên tỉnh lộ 17, đoạn qua thôn Kỷ Các, xã Tân Lâm Hương thì bị 1 đối tượng đi xe máy từ phía sau tiến lên áp sát, sau đó giật 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS, trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện đã tập trung huy động lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ. Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Đại (SN 1999, trú thôn Nam Lĩnh, xã Nam Điền) - đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản nói trên.

Tang vật thu giữ gồm 1 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc xe máy Sirius màu đen, BKS 38M1-349.45.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Hoàng Văn Đại.

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Đại khai nhận, trong quá trình điều khiển phương tiện lưu thông trên đường, do thấy bị hại sơ hở trong việc bảo quản điện thoại nên đối tượng đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi cướp giật tài sản rồi tẩu thoát. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó (ngày 11/4), Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, trú tại tổ dân phố Nam Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) và đối tượng T.H.T. (SN 31/7/2005, trú tại thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) cũng về hành vi cướp giật tài sản.

Nga Nguyễn – Anh Cường