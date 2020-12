Hà Tĩnh: Bắt đối tượng lừa hơn 100 người bằng chiêu bài tuyển “phi công” trẻ cho phụ nữ lớn tuổi

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa điều tra, làm rõ đối tượng Hồ Công Tài (SN 2001, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang – TP Đà Nẵng) sử dụng mạng xã hội Zalo đăng tin môi giới tuyển “phi công” trẻ cho phụ nữ lớn tuổi, để lừa đảo hơn 100 người.

Đối tượng Hồ Công Tài cùng tang vật bị thu giữ.

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/12/2020, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo của anh T.V.L (SN 1992, trú tại thị trấn Nghèn, Can Lộc) về việc anh bị một đối tượng có tài khoản Zalo là “Nguyễn Thị Yến” lừa đảo môi giới dịch vụ tuyển “phi công” cho những người phụ nữ lớn tuổi.

Cụ thể, sau khi thoả thuận công việc (với giá mỗi lần “đi khách” từ 5-10 triệu đồng) qua tin nhắn Zalo, một đối tượng nữ nói giọng Huế gọi điện thoại cho anh L để tạo niềm tin và “chốt đơn hàng”; sau đó yêu cầu anh gửi thẻ điện thoại để nộp phí dịch vụ. Trong ngày 11/12/2020, anh L. đã 6 lần nộp thẻ cho đối tượng với tổng số tiền lên đến 23 triệu đồng.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Can Lộc đã lần theo tin nhắn trên Zalo của bị hại, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng đang ở thành phố Đà Nẵng.

Ban đầu, các trinh sát nhận định đối tượng lừa đảo là nữ, tuy nhiên sau khi nghiên cứu, phân tích kỹ phương thức, thủ đoạn, đã xác định rõ: kẻ lừa đảo là nam giới, sử dụng phần mềm chuyển giọng nói từ nam sang nữ để lừa đảo.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc lấy lời khai của Hồ Công Tài.

Đến ngày 22/12/2020, Công an huyện Can Lộc đã tiến hành bắt giữ Hồ Công Tài (chủ tài khoản Zalo “Nguyễn Thị Yến”, thực hiện hành vi lừa đảo đối với anh T.V.L) khi đang ở nhà riêng ở thôn Xuân Phú, xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang (TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận: đã lập một tài khoản Zalo mang tên “Nguyễn Thị Yến” đăng tin quảng cáo dịch vụ tuyển “phi công” cho các phụ nữ lớn tuổi. Tài sử dụng một điện thoại có cài phần mềm chuyển đổi giọng nói từ nam sang âm nữ để gọi điện “chốt đơn hàng” với các con mồi và nhằm mục đích qua mặt lực lượng chức năng.

Với thủ đoạn tinh vi, Tài đã lừa đảo hơn 100 nạn nhân với số tiền chiếm đoạt được lên đến 200 triệu đồng. Số tiền này Tài dùng để tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Công Tài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Trang