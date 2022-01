Hà Tĩnh: Bắt đối tượng truy nã quốc tế liên quan đường dây 120 bánh heroin

Đối tượng buôn ma túy ở Nghệ An vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) sau gần 3 năm lẩn trốn tại nước ngoài.

Đinh Văn Tuấn bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

14h ngày 16/01/2022, Phòng CSĐTTP về ma túy (PC 04) - Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục CSĐTTP về ma túy Bộ Công an, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo, Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo, Cục Hình sự Bộ Công an Lào bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Đinh Văn Tuấn, (SN 1992) ở xã Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An khi đang chuẩn bị nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Tuấn là đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị Công an tỉnh Quảng Ninh khám phá năm 2018, thu giữ 120 bánh heroin.

Sau khi Tuấn bỏ trốn, năm 2019 Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 07, ngày 11/3/2019. Xác định đối tượng Tuấn trốn ra nước ngoài, Bộ Công an Việt Nam đã đề nghị Interpol lệnh truy nã quốc tế số A-6787/8-2020, ngày 10/8/2020.

Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, quá trình lẩn trốn tại Lào, Tuấn đã thay tên đổi họ, sau đó xin nhập quốc tịch Lào và thường xuyên thay đổi nơi ở. Phòng CSĐTTP về ma túy đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam, Công an Lào tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ.

Hiện phòng PC 04 đã bàn giao Đinh Văn Tuấn cho Công an tỉnh Quảng Ninh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ thành công Đinh Văn Tuấn đã ngăn chặn ý đồ thiết lập đường dây ma túy từ Lào vào Việt Nam, thể hiện sự quyết tâm đấu tranh tội phạm và thắt chặt thêm mối quan hệ phối hợp giữa Công an Hà Tĩnh với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an bạn Lào và Công an các địa phương.

Hữu Trung