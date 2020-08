Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển 1kg ma túy đá trên đường đi tiêu thụ

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Thành khai nhận chất màu trắng là ma túy đá đang được đối tượng đưa đi giao cho một người đàn ông đã đặt mua trước đó.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh và Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đồng chủ trì phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án M279, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1983, trú tại xã Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép 1kg ma túy đá.

Vào khoảng 7h30 phút sáng nay (23/8), tổ công tác phát hiện nam thanh niên đeo một túi da màu nâu trên người đi bộ từ đường QL1A vào cây xăng dầu tại tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Thành

Tang vật vụ án

Tiến hành kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 túi nilông màu vàng có chứa chất màu trắng (nghi là ma túy đá) với trọng lượng 1kg bên trong túi xách màu nâu.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Thành khai nhận chất màu trắng trên là ma túy đá đang được đối tượng đưa đi giao cho một người đàn ông đã đặt mua trước đó.

Hiện, tổ công tác đang tiến hành điều tra, mở rộng chuyên án để làm rõ vụ việc.

Thanh Ngà - Sỹ Quý