Hà Tĩnh: Chở cả bì pháo nổ mang đi bán thì bị bắt

Trần Quốc Văn (SN 1988, trú tại xã Liên Minh, Đức Thọ) đã lên mạng học cách chế tạo pháo rồi đem bán cho Nguyễn Sỹ Đức (SN 1996, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để đối tượng này mang đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang.

Từ trái sang: Trần Quốc Văn và Nguyễn Sỹ Đức.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Văn và Nguyễn Sỹ Đức về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 31/1/2021, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tỉnh 554 thuộc thôn Tân Bình, xã Gia Hanh (Can Lộc), tổ công tác Công an huyện Can Lộc phát hiện Nguyễn Sỹ Đức điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trần Quốc Văn và dụng cụ cùng số pháo đã tự sản xuất.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe Đức đang điều khiển có một bao tải màu đen, bên trong chứa nhiều cuộn pháo khác nhau với khối lượng 9,2kg.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Can Lộc tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở Trần Quốc Văn, thu giữ thêm 3,2kg pháo, nhiều dụng cụ để sản xuất pháo như: hóa chất, dây dẫn cháy, giấy cuộn...

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận: đầu năm 2020, Văn tìm hiểu cách chế tạo pháo nổ qua mạng internet, sau đó tìm mua hóa chất cần thiết để chế tạo pháo với mục đích bán cho người khác để kiếm lời.

Sau đó, gặp Đức, Văn giới thiệu là mình có thể sản xuất pháo. Thấy vậy, Đức đã mua pháo của Văn để về bán trong dịp Tết.

Nguyễn Sỹ Đức cùng tang vật bị thu giữ.

Ngày 31/1, khi Đức đang mang pháo đi tiêu thụ thì bị Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang.

Công an huyện Can Lộc đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

A.Đ