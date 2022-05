Hà Tĩnh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) ở Hà Tĩnh cơ bản được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc phức tạp.

Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh đảm bảo ANTT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày (từ 30/4 - 3/5) và cũng trùng với thời điểm Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động khởi động mùa du lịch biển năm 2022 nên dự báo sẽ có lượng lớn du khách thập phương tới Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng.

Lực lượng chức năng toàn tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai phương án phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm, đặc biệt là những trục đường xuống các bãi biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Xuân Thành (Nghi Xuân), Xuân Hải (Lộc Hà), Thạch Hải (Thạch Hà)...

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nên dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dù kéo dài nhiều ngày nhưng tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được đảm bảo, không để xảy ra vụ việc phức tạp, kéo dài.

Theo thống kê của Công an Hà Tĩnh, trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 1 vụ trộm cắp tài sản với số tiền 12 triệu đồng (bằng số vụ so với cùng kỳ 2021); phát hiện, bắt giữ 2 vụ/8 đối tượng đánh bạc, thu giữ 2 triệu đồng (bằng số vụ, giảm 2 đối tượng so với cùng kỳ 2021); phát hiện, bắt giữ 1 vụ/3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (bằng số vụ, tăng 1 đối tượng so với cùng kỳ 2021); xảy ra 2 vụ làm chết 2 người (bằng số vụ và số người chết so với cùng kỳ 2021); không xảy ra vụ cháy, nổ.

Trong dịp nghỉ lễ, Công an các cấp tiếp nhận 1.175 hồ sơ cấp căn cược công dân (CCCD); thu nhận 18 phiếu dân cư; truyền dữ liệu 2.143 hồ sơ CCCD; nhận 138 thẻ CCCD, trả 528 thẻ CCCD, cấp 2.474 hồ sơ định danh điện tử.

Công an TP Hà Tĩnh xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Bên cạnh ANTT được giữ vững thì tình hình trật tự ATGT cũng được đảm bảo. Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân cho hay: Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ TNGT đường bộ khiến 1 người tử vong.

So với cùng kỳ năm trước, giảm 1 vụ TNGT (giảm 50%), bằng về số người chết và giảm 1 người bị thương (giảm 100%). Đường sắt và đường thủy không xảy ra TNGT.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã lập biên 623 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 9 xe ô tô, 150 xe mô tô, 18 phương tiện khác, xử phạt số tiền 665 triệu đồng. Trong số các hành vi có 243 trường hợp vi phạm tốc độ, 154 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 81 trường hợp vi phạm giấy phép lái xe, 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 125 trường hợp là các lỗi khác…

Văn Đức – Mai Hoàng