Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Để có tiền đánh bạc, Lê Ngọc Hà ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 14/02/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Hà (SN 1984, trú tại thôn Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị Trần Thị N. (SN 1979, trú tại xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh) tố cáo Lê Ngọc Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi tiếp nhận đơn, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng Lê Ngọc Hà.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam Lê Ngọc Hà.

Quá trình đấu tranh, Lê Ngọc Hà khai nhận: Tháng 3/2021, Lê Ngọc Hà quen biết chị Trần Thị N. Sau một thời gian, Lê Ngọc Hà đưa ra thông tin gian dối là Hà gây tai nạn giao thông, cần tiền đền bù, lo viện phí… để vay tiền chị N. Chị N. tin là thật nên đã đưa tiền mặt và chuyển vào tài khoản cho Lê Ngọc Hà vay nhiều lần với tổng số tiền 718 triệu đồng. Số tiền này Hà sử dụng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Lê Ngọc Hà khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, Lê Ngọc Hà tiếp tục đưa ra thông tin gian dối là đang thi công một dự án san lấp mặt bằng ở Thanh Hóa, giá trị công trình 24 tỷ đồng và vay tiền chị N. nói dối dùng để trả tiền thuê nhân công, tiền xăng dầu, tiền ăn… Từ tháng 5 đến tháng 10/2021, chị N. đã chuyển vào tài khoản cho Lê Ngọc Hà vay nhiều lần với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Số tiền này Hà sử dụng để đánh bạc, tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Lê Ngọc Hà lừa đảo chiếm đoạt của chị Trần Thị N. là hơn 4 tỷ đồng.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị ai là bị hại của Lê Ngọc Hà cần đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để tố giác, thông tin cho điều tra viên Lê Tiến Thuận theo SĐT: 0948954858.

