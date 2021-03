Hà Tĩnh: Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, một người bị chém tử vong

Thượng tá Dương Quang Tùng - Trưởng Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xã Thạch Châu vừa xảy ra một vụ giết người do mâu thuẫn trong khi uống rượu.

Gia đình đang chuẩn bị tang lễ cho người xấu số

Theo lời kể của một số nhân chứng, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu cùng bạn tại quán vào trưa ngày 1/3, Lê Văn Ph. (SN 1981) và Nguyễn Tiến Đại (SN 1985), cùng ở thôn Tiến Châu, xã Thạch Châu đã xảy ra xô xát.

Sau khi được mọi người có mặt can ngăn thì hai người này đã ai về nhà nấy.

Tuy nhiên, một lúc sau Ph. đã mang dao sang nhà Đại để “nói chuyện”. Tại đây, 2 người xảy ra xô xát, trong lúc ẩu đả dẫn đến Ph. trọng thương ở vùng đầu. Dù đã kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Ph. đã tử vong sau đó không lâu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Thạch Châu, Công an huyện Lộc Hà đã tiến hành bắt giữ đối tượng Đại và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Phương Thảo