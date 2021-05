Hà Tĩnh: Mẹ sai con đi bán… ma túy

Lê Thị Hương (SN 1978, trú tại thôn Thiên Hương, xã Thiên Lộc, Can Lộc) sai con trai mang ma túy xuống huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bán thì bị bắt.

Lê Thị Hương (ảnh nhỏ) cùng tang vật bị thu giữ

Vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 4/5/2021, tại Quốc lộ 281 đoạn đi qua xã Hồng Lộc (Lộc Hà), Công an huyện Lộc Hà phối hợp Công an xã Hồng Lộc phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thế Đạt (SN 2005, trú tại thôn Thiên Hương, xã Thiên Lộc, Can Lộc) đang có hành vi tàng trữ hai gói ma túy dạng “đá”.

Qua đấu tranh, Đạt khai nhận được mẹ là Lê Thị Hương giao mang ma túy xuống địa bàn huyện Lộc Hà để bán.

Nguyễn Thế Đạt và Lê Thị Hương tại cơ quan công an.

Ngay lập tức, Công an huyện Lộc Hà đã triển khai một tổ công tác phối hợp với Công an huyện Can Lộc tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thị Hương tại thôn Thiên Hương, xã Thiên Lộc.

Lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 5 gói ma túy đá cùng 1 chiếc cân tiểu ly dùng để chia ma túy ra bán và một số vật chứng khác có liên quan. Tổng khối lượng ma túy đã thu của Hương và Đạt là 11,1447 gam (ma túy tổng hợp).

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Hương khai nhận: Do hoàn cảnh khó khăn nên đã mua ma túy về cất giấu rồi chia thành các gói nhỏ để bán cho các con nghiện, ngoài việc trực tiếp bán ma túy thì Hương cũng giao cho Đạt đi bán ma túy khi Hương bận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hương và Nguyễn Thế Đạt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xuân Hoành