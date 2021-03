Hà Tĩnh: Mua bán, tàng trữ ma túy, 2 đối tượng bị khởi tố, tạm giam

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phạm Giáp (bên trái) và Trần Đức Hiếu tại Công an huyện Hương Sơn

Chiều 19/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Đức Hiếu (SN 1994, trú tại thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và Phạm Giáp (SN 1984, trú tại thôn Đông Vực, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Thực hiện kế hoạch tuần tra đảm bảo ANTT bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, tối ngày 17/3/2021, lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an xã Sơn Trung tiến hành tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Sơn Trung.

Đến 23 giờ 40 phút cùng ngày, khi đang tuần tra trên tuyến đường liên thôn trước khu vực trường THCS Trung Phú thuộc địa phận thôn Hà Tràng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Trần Đức Hiếu (SN 1994 tại Thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn) đang có hành vi tàng trữ 4 viên hồng phiến có khối lượng 0,3919 gam.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định số ma túy tổng hợp trên do Hiếu mua của Phạm Giáp (SN 1984, trú tại thôn Đông Vực, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn) về để sử dụng cho cá nhân.

Ngày 18/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Giáp và ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, phát hiện 4 túi ni lông màu đen đựng 15 viên hồng phiến có khối lượng 1,4790 gam và 1 chai nhựa màu trắng, trên thân chai có gắn một đoạn ống tre.

Phạm Giáp khai nhận số ma túy trên mua về để sử dụng và bán lại cho người khác, còn chai nhựa là dụng cụ để đối tượng sử dụng chất ma túy loại hồng phiến.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương