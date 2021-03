Hà Tĩnh: Ngang nhiên mở niêm phong máy xúc khai thác đất trái phép

Liên quan tới sự việc khai thác đất trái phép xảy ra ở thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, Trưởng phòng TN&MT huyện Can Lộc Trần Đình Việt cho hay, UBND huyện Can Lộc đã chỉ đạo Công an huyện làm việc đối với người lái máy xúc là ông Nguyễn Sỹ T. để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, bước đầu, ông T. không nhận mình là người điều khiển máy xúc. Công an huyện Can Lộc hiện vẫn đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ sự việc.