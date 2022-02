Hà Tĩnh: Nguy cơ tai nạn giao thông tại các giao lộ của đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 15A

Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra tại các giao lộ giữa tuyến quốc lộ 15A và đường Hồ Chí Minh thuộc huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) do lưu lượng phương tiện tăng trong khi hạ tầng giao thông còn hạn chế.

Video: một vụ va chạm giao thông trên đường Hồ Chí Minh tại khu vực ngã ba Hương Long ngày 24/2.

Trong những năm gần đây, lượng xe container, xe đầu kéo lưu thông qua địa bàn huyện Hương Khê trên các tuyến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 15A tăng đột biến. Trong khi đó, do địa hình đồi núi nên các tuyến đường này khá quanh co, nhiều đèo, dốc và độ rộng mặt đường nhìn chung còn nhỏ. Do đó, cung đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm có liên quan đến các phương tiện này.

Khu vực ngã ba Phúc Đồng có nhiều trường học, cơ sở kinh doanh nên lưu lượng tham gia giao thông lớn.

Khu vực ngã ba Phúc Đồng (xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) là một trong những “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Gần khu vực ngã ba này, ngoài chợ tạm, hệ thống cơ sở kinh doanh dịch vụ lớn còn có 2 trường học (Trường THCS Phúc Đồng, Trường THPT Hàm Nghi) và Trạm Y tế xã Phúc Đồng nên lượng người tham gia giao thông lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa cao.

Qua quan sát của chúng tôi, nhiều người dân điều khiển phương tiện giao thông thô sơ như xe máy, xe đạp đi qua ngã ba không tuân thủ Luật Giao thông đường bộ như đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, thiếu quan sát… Trong khi đó, xe container, xe đầu kéo, xe tải vẫn băng băng lao đi với tốc độ… chóng mặt.

Chị Bạch Thị Hà - người dân thôn 6 (xã Phúc Đồng) chia sẻ: “Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra ở đoạn đường này. Dù các tuyến đường khá nhỏ nhưng nhiều xe trọng tải lớn vẫn chạy với tốc độ cao. Bản thân tôi đã chứng kiến nhiều cảnh “thót tim” do các phương tiện này di chuyển quá nhanh suýt gây tai nạn. Không chỉ có nguy cơ gây tai nạn mà còn gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường hoặc ô nhiễm tiếng ồn do còi xe”.

Nhiều người dân cho rằng, đảo giao thông tại ngã ba Phúc Đồng còn bất cập khi diện tích đảo quá lớn còn lòng đường hẹp.

Còn ông Phan Thanh Quang (thôn 6, xã Phúc Đồng) cho rằng: “Không chỉ cần lắp đặt thêm biển báo hạn chế tốc độ để các phương tiện di chuyển chậm hơn khi đi qua ngã ba Phúc Đồng mà cơ quan có thẩm quyền cũng cần nghiên cứu để điều chỉnh đảo giao thông tại nút giao này. Tại đây, đảo giao thông chiếm diện tích khá lớn, trong khi phần đường dành cho các phương tiện lưu thông lại nhỏ và nằm trên điểm cua nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông”.

Do không có biển báo hạn chế tốc độ nên các phương tiện vẫn di chuyển qua ngã ba với tốc độ cao.

Tại khu vực ngã ba Hương Long (đoạn qua thôn 6, xã Hương Long, huyện Hương Khê), do có chợ xép, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nên lượng người lưu thông lớn. Tuy nhiên, điểm này chỉ có biển báo giao thông khuyến cáo đi chậm mà chưa có biển hạn chế tốc độ. Trong chuyến tác nghiệp, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến vụ va chạm giữa xe tải có trọng tải lớn và xe máy, rất may vụ tại nạn không có thương vong về người nhưng phương tiện và vật dụng bên đường hư hỏng nặng.

Quá trình tác nghiệp, phóng viên tận mắt chứng kiến vụ va chạm giao thông tại ngã ba Hương Long.

Một số người dân ở đây cho biết, các vụ va chạm như vậy xảy ra thường xuyên. Trong khi các phương tiện tải trọng lớn chạy với tốc độ cao, còn nhiều người dân chưa ý thức cao khi tham gia giao thông, thậm chí đi ngược chiều, bán hàng bên vỉa hè, lòng đường… nên tai nạn xảy ra là điều dễ hiểu.

Thiếu tá Nguyễn Đình Toàn - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 15A (Phòng CSGT Công an tỉnh) cho biết, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên các tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 15A. Tuy nhiên, do ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn thấp và kết cầu hạ tầng chưa phù hợp, thiếu các biển báo hiệu cụ thể nên vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ kiến nghị với các cơ quan liên quan rà soát và nghiên cứu lắp đặt hệ thống biển báo đầy đủ hơn, đặc biệt là các biển báo hạn chế tốc độ tại các ngã ba đông dân cư, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Đồng thời, điều chỉnh các hạng mục hạ tầng giao thông phù hợp hơn với thực tế nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông".

