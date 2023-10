Hà Tĩnh phạt 70 triệu đồng, tước GPLX 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà vừa ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe với 2 trường hợp do vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Trước đó, vào hồi 20 giờ ngày 23/9/2023, tại đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tổ công tác Công an TP Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 38A-269.16 do Tr.V.Đ. (SN 1991, trú tại xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trong hơi thở của tài xế Đ. có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở (0,461 miligam/1 lít khí thở).

Cũng trong ngày 23/9/2023, vào hồi 22h48, tại km 7+300 QL15B, thuộc xã Quang Lộc, Tổ công tác Công an huyện Can Lộc tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 38A-404.54 do N.V.Th. (SN 1990, trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển. Thời điểm kiểm tra, trong hơi thở của tài xế này có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở (0,657 miligam/1 lít khí thở).

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra các quyết định xử phạt hành chính mỗi trường hợp số tiền 35 triệu đồng.

2 tài xế này cùng bị tước GPLX trong thời hạn 23 tháng theo quy định tại điểm h, khoản 11, Điều 5 và Điều 81 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

C.L