Hà Tĩnh: Phát hiện, xử lý 299 vụ/ 279 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp tết

Nhờ bám sát địa bàn, huy động tối đa lực lượng, chủ động nắm vững tình hình, liên tục tuần tra khép kín nên trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện, xử lý 299 vụ/ 279 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Lê Khắc Diệu (SN 1989, trú xã Phú Gia - Hương Khê) bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt quả tang nổ pháo trái phép trong đêm giao thừa.

Tại Hương Khê, để đấu tranh với tình trạng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đặc biệt là việc đốt pháo trong đêm giao thừa, Công an huyện Hương Khê đã huy động tối đa lực lượng, thành lập 22 tổ công tác tại các địa bàn, riêng trong đêm giao thừa, đơn vị đã lập 8 tổ tuần tra lưu động để phát hiện, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi đốt pháo nổ; 3 tổ tuần tra đảm bảo ANTT, ATGT tại thị trấn Hương Khê.

Qua đó, đã bắt quả tang 31 đối tượng có hành vi đốt pháo nổ, thu giữ 5 kg pháo hoa, 2 quả mìn, 1 quả nổ tự chế; sử dụng các phương tiện ghi hình, lập biên bản 37 trường hợp có hành vi sử dụng pháo.

Các đối tượng nổ pháo trong đêm giao thừa bị tạm giữ tại Công an thị xã Kỳ Anh

Trong đêm giao thừa, Công an thị xã Kỳ Anh đã bố trí 232 cán bộ, chiến sỹ ứng trực; thành lập 6 tổ đảm bảo ANTT, ATGT tại điểm bắn pháo hoa, 12 tổ chốt tại 12 địa bàn trọng điểm và mật phục một số điểm khả nghi; tổ chức 8 tổ tuần tra lưu động chốt chặn xuyên đêm để phát hiện, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về pháo.

Vì thế, trong đêm giao thừa, lực lựng chức năng đã tóm gọn 48 đối tượng đốt pháo trái phép. Lãnh đạo Công an thị xã Kỳ Anh cho biết, tình hình nổ pháo trước, trong và sau thời điểm giao thừa trên địa bàn thị xã Kỳ Anh năm nay giảm hẳn so với năm 2019, không xảy ra nổ mìn, cháy, nổ và tai nạn thương tích do pháo.

Các đối tượng đốt pháo và tang vật bị đưa về trụ sở Công an huyện Đức Thọ

Thời điểm trước, trong và sau giao thừa, Công an huyện Đức Thọ đã mật phục, phát hiện, bắt giữ 28 đối tượng có hành vi đốt pháo nổ, thu giữ 15 kg pháo các loại. Theo lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ, do làm tốt công tác tuần tra, tuyên truyền vận động nên tình hình đốt pháo trước, trong và sau thời điểm giao thừa trên địa bàn huyện năm nay giảm hẳn so với năm 2019.

Đáng nói, ngoài việc tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, phát hiện sớm để ngăn chặn, xử lý “nóng” tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép trong đêm giao thừa, lực lượng chức năng còn sử dụng biện pháp ghi hình để làm căn cứ, triệu tập, xử lý các đối tượng vi phạm sau tết nguyên đán.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an TP Hà Tĩnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt, tuần tra 24/24h để đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn.

Theo đánh giá, tình hình ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 bảo đảm ổn định. Trong 7 ngày nghỉ tết (từ 23/1 – 29/1/2020, tức là từ 29 tết đến mùng 5 tết), toàn tỉnh xẩy ra 5 vụ phạm pháp hình sự - đều là cố ý gây thương tích, làm 7 người bị thương (giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm ngoái).

Cháy xẩy ra 1 vụ (TP Hà Tĩnh), giảm 4 vụ; đuối nước 2 vụ (TP Hà Tĩnh và Hương Sơn) làm 2 người chết; phát hiện, xử lý 299 vụ/ 279 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu hơn 18kg pháo.

Lực lượng CSCĐ (Công an Hà Tĩnh) tăng cường tuần tra đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Toàn tỉnh xẩy ra 3 vụ TNGT, làm 2 người chết, 2 bị thương (giảm 1 vụ, giảm 3 người bị thương); trong thời gian nghỉ tết, lực lượng CSGT cũng đã tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT, tiến hành kiểm tra trên 1.100 trường hợp, phát hiện, xử lý 29 trường hợp, tước giấy phép 11 trường hợp, tạm giữ 2 ô tô, 11 mô tô (phạt tiền trên 82 triệu đồng), kiểm tra nồng độ cồn trên 1.000 trường hợp, phát hiện, xử lý 11 trường hợp (phạt tiền 68,5 triệu đồng).

Hoàng Hùng Thiện