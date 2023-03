Hà Tĩnh phạt hơn 369 triệu đồng đoàn xe chở dầm cầu siêu trường không giấy phép

Doanh nghiệp và 6 tài xế dùng xe đầu kéo chở dầm cầu siêu trường không có giấy phép từ Nghệ An sang Hà Tĩnh đã bị Công an Đức Thọ (Hà Tĩnh) lập biên bản xử phạt hành chính tổng số tiền 369,2 triệu đồng.

Cán bộ Đội CSGT - TT Công an huyện Đức Thọ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trong 6 tài xế có hành vi vi phạm.

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung – Đội trưởng Đội CSGT – TT Công an huyện Đức Thọ cho hay: Đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hòa Hiệp (trụ sở ở TP Vinh, Nghệ An) và 6 tài xế khi có hành vi dùng xe đầu kéo chở dầm cầu siêu trường (Super-T) không có giấy phép từ Nghệ An sang Hà Tĩnh.

6 tài xế gồm Trần Hữu H. (SN 1982), Nguyễn Văn Đ. (SN 1985), Lê Văn Th. (SN 1981), Nguyễn Văn H. (SN 1982), Đặng Sỹ Th. (SN 1985) và Bùi Việt H. (SN 1990, cùng trú tỉnh Nghệ An).

Theo kết quả xác minh, vào các ngày 6 và 7/3, Công ty TNHH Hòa Hiệp sử dụng 4 ô tô đầu kéo tiến hành vận chuyển các dầm cầu Super-T từ trạm đúc bê tông ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) sang vị trí đang thi công cầu vượt Hưng Đức thuộc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt của dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, thuộc địa phận huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Nhóm tài xế đã sử dụng 4 xe đầu kéo mang BKS: 37H – 051.54, 37C – 142.81, 37H – 051.92 và 37C – 357.32 vận chuyển các dầm cầu cùng có kích thước dài 38,2m, rộng 2,42m và cao 1,75m từ Nghệ An sang Hà Tĩnh.

Xe đầu kéo lưu thông theo tuyến đường: quốc lộ 46 – quốc lộ 1 tuyến tránh TP Vinh – tỉnh lộ 542C (Nghệ An) sang tỉnh lộ 552 – quốc lộ 15 – quốc lộ 8 (Hà Tĩnh) trước khi tới vị trí thi công cầu vượt Hưng Đức.

Để thuận lợi trong việc di chuyển dầm cầu siêu trường, Công ty TNHH Hòa Hiệp sử dụng 2 xe ô tô bán tải BKS 37C – 179.82 và 37C – 375.04 có gắn đèn ưu tiên phục vụ việc dẫn đường, khóa đuôi.

Dầm cầu Super-T nhóm tài xế vận chuyển từ Nghệ An sang Hà Tĩnh.

Qua quá trình làm việc với Đội CSGT – TT Công an huyện Đức Thọ, đại diện Công ty TNHH Hòa Hiệp và 6 tài xế thừa nhận 3 lỗi vi phạm, gồm: vận chuyển hàng siêu trường không có giấy phép, lắp đặt đèn ưu tiên không đúng quy định, kéo và đẩy xe không đúng quy định.

Cụ thể, Công ty TNHH Hòa Hiệp có hành vi giao phương tiện ô tô đầu kéo cho người làm công điều khiển chở hàng siêu trường không có giấy phép lưu hành.

4 tài xế Trần Hữu H., Nguyễn Văn Đ., Lê Văn Th., Nguyễn Văn H. có hành vi chở hàng siêu trường khi không có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp; kéo và đẩy xe khác, vật khác không đúng quy định.

2 tài xế anh Bùi Việt H. và Đặng Sỹ Th. có hành vi sử dụng xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Công an Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã lập biên bản xử phạt hành chính tổng số tiền 369,2 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm nói trên.

Ngoài phạt tiền, các tài xế còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng; Công ty TNHH Hòa Hiệp bị tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng đối với 4 xe đầu kéo dùng để vận chuyển dầm cầu.

Với vi phạm chở hàng quá tải, do chưa kiểm tra được khối lượng của dầm cầu nên chưa có căn cứ để xử lý về hành vi này.

Công an Đức Thọ xử phạt 59 trường hợp vi phạm nồng độ cồn Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã phát hiện, xử lý 59 trường hợp điều khiển phương tiện tham giao giao thông vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền gần 500 triệu đồng.

Khắc phục thiếu triệt để, quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh lại tiếp tục xuống cấp! Trước tình trạng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp tục có công văn đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục trong tháng 3/2023.

T.Q