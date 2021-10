Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát khi công dân từ miền Nam trở về tăng đột biến

Với việc hàng nghìn người trở về từ vùng dịch miền Nam dẫn tới nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng, các ngành chức năng ở Hà Tĩnh đang nỗ lực cao nhất cho công tác kiểm soát, quản lý.

Trong ngày và đêm 4/10, có hơn 3.000 người từ các tỉnh, thành phía Nam di chuyển vào Hà Tĩnh.

Trước việc các tỉnh, thành phía Nam như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương… ban hành chỉ thị mới về điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội, từ chiều tối 30/9, đã có hàng nghìn công dân sử dụng phương tiện cá nhân, chủ yếu là xe máy, chở theo người thân cùng đồ đạc trở về quê.

Trong số công dân rời miền Nam trở về quê đợt này, có số lượng lớn là người các tỉnh miền Trung như: Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An. Với quãng đường di chuyển xa lên tới hơn 1.300 km, tới trưa 4/10, đoàn người đã di chuyển vào địa phận Hà Tĩnh.

Việc công dân trở về từ vùng dịch tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Theo thống kê của chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam Hà Tĩnh đóng ở Km 590+400 trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh, chỉ tính trong ngày và đêm 4/10, đã có 5 đoàn với số lượng hơn 3.000 người chạy xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam vào Hà Tĩnh. Trong số này, công dân Hà Tĩnh có gần 200 người, còn chiếm phần lớn là người dân các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và một số tỉnh miền Bắc.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh – Phụ trách chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam, cho hay: Đơn vị thường xuyên cập nhật công tác phòng chống dịch ở các tỉnh, thành phía Nam và tăng cường trao đổi thông tin với lực lượng chức năng một số tỉnh lân cận để đưa ra các nhận định, chủ động phương án ứng phó nên chốt vẫn thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh hướng dẫn người dân khi di chuyển qua chốt kiểm soát phía Nam.

Công dân ở miền Nam khi về tới chốt kiểm soát được chính quyền địa phương và các lực lượng tại chốt hỗ trợ bánh mì, sữa, nước lọc...; hướng dẫn khai báo y tế, cách thức di chuyển.

Theo đó, những người ở các địa phương khác (Nghệ An, Thanh Hóa…) thì sau khi được “tiếp sức”, lực lượng CSGT Công an tỉnh sẽ dẫn đường di chuyển qua Hà Tĩnh rồi bàn giao cho tỉnh Nghệ An. Công an tỉnh cũng bố trí phương tiện để chở những người đi bộ, người không đảm bảo sức khỏe, người già, trẻ con qua địa bàn.

Việc dẫn đường, hỗ trợ công dân các tỉnh di chuyển vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa để chắc chắn họ không ghé vào các địa điểm ở Hà Tĩnh, ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng.

Các công dân trở về từ vùng dịch được ngành chức năng hỗ trợ bánh mì, sữa, nước uống.

Trường hợp công dân trở về Hà Tĩnh thì tiến hành khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và thông báo lực lượng công an, chính quyền các địa phương nơi người đó trở về để tổ chức phương án đưa đón, cách ly phù hợp. Những người có biểu hiện ho, sốt thì nhanh chóng đưa vào khu cách ly tập trung Mitraco (TX Kỳ Anh).

Theo nhìn nhận của ngành chức năng, những ngày tới đây, số lượng công dân sử dụng xe máy trở về từ miền Nam sẽ còn tăng lên. Phải di chuyển quãng đường dài trong khi việc ăn, ngủ không đảm bảo tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trong quá trình trở về. Đặc biệt, nguy cơ nhiễm bệnh, lây lan dịch ra cộng đồng từ những trở về từ vùng dịch luôn hiện hữu.

Người dân khai báo y tế khi trở về Hà Tĩnh.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh – Phụ trách chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam: Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã dần được kiểm soát, chính quyền cũng có phương án từng bước phục hồi kinh tế - xã hội. Mọi người nên cân nhắc việc trở về bằng phương tiện cá nhân để đảm bảo an toàn cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

“Trước thực trạng số lượng người trở về từ vùng dịch tăng cao, chốt kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ với tất cả người và phương tiện di chuyển vào địa bàn, kiên quyết không bỏ sót trường hợp nào. Với những người trốn tránh việc khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, chốt sẽ xử lý nghiêm” - Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh cho biết thêm.

Việc kiểm soát suốt ngày đêm của các chốt kiểm soát góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch ở Hà Tĩnh.

Để thực hiện tốt việc kiểm soát người trở về từ miền Nam, Hà Tĩnh cũng chỉ đạo các địa phương cần chủ động lên phương án đón, cách ly công dân, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; các lực lượng như Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế tăng cường lực lượng để hỗ trợ cho các chốt kiểm soát, bố trí phương tiện để sẵn sàng vận chuyển công dân.

Cùng với sự nỗ lực từ chính quyền, ngành chức năng thì công dân từ vùng dịch khi trở về hay đi qua Hà Tĩnh và người dân trên địa bàn phải chấp hành nghiêm quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Có như thế mới bảo vệ được thành quả chống dịch của Hà Tĩnh thời gian qua.

Văn Đức