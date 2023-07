Hà Tĩnh thực hiện nhiều giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông

Trước tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng, Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, đơn vị, tổ chức đoàn thể vào cuộc quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Sáng 11/7, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2023. Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị. Tham dự điểm cầu Bộ GTVT còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia. Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Tuấn, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, nhu cầu đi lại tăng, nhất là dịp lễ, tết, đã tạo áp lực lớn lên công tác bảo đảm TTATGT. Tuy vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình TTATGT trong 6 tháng đầu năm 2023 về cơ bản được bảo đảm.

Tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể: giảm 762 vụ, giảm 484 người chết và giảm 214 người bị thương. Đặc biệt, số vụ TNGT do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước.

Các đại biểu tham dự ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022; tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thùng xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản.

Trong 6 tháng qua, công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được Chính phủ và các bộ, ngành thành viên của Ủy ban ATGT Quốc gia quan tâm chỉ đạo.

Ủy ban ATGT Quốc gia đã phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội có thành viên trong Ủy ban ATGT Quốc gia, các cơ quan báo chí và các địa phương triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT đảm bảo sâu, rộng, mang lại hiệu quả cao.

Tổ công tác 238 Công an Hà Tĩnh xử lý các trường hợp vi phạm ATGT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm TTATGT trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội; TNGT đường sắt tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022; tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố...

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là ý thức chấp hành các quy định pháp luật về TTATGT của một bộ phận người tham gia giao thông, lái xe và chủ doanh nghiệp còn yếu kém; tình trạng lái xe vi phạm tốc độ, sai phần đường, làn đường còn diễn ra khá phổ biến; hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn, chất ma túy khi lái xe đã giảm sâu nhưng vẫn còn tồn tại...

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương và bộ, ngành Trung ương đã có nhiều ý kiến thảo luận nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo TTATGT, nguyên nhân dẫn tới các vụ TNGT nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT trong thời gian tới.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay: Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành về đảm bảo TTATGT tiếp tục được các ngành chức năng, chính quyền địa phương Hà Tĩnh quan tâm, chủ động triển khai thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh.

Tình hình TTATGT đợt cao điểm nghỉ lễ tết cơ bản ổn định, phục vụ tốt nhu cầu đi lại thuận lợi, an toàn cho người dân; không để xảy ra các sự cố, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đạt kết quả cao, tập trung ra quân xử lý kiên quyết các chuyên đề, trọng tâm là vi phạm nồng độ cồn, quá tải trọng, xe cơi nới thành thùng...

Vụ TNGT xảy ra lúc 2h ngày 26/5 trên tuyến đường tỉnh ĐT 548 đoạn qua địa bàn xã Thiên Lộc (Can Lộc) khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương.

Dù có nhiều nỗ lực, tuy nhiên, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp khi trong 6 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 87 vụ TNGT, làm chết 68 người, bị thương 34 người; so với cùng kỳ năm 2022 tăng 41 vụ (89%), tăng 29 người chết (74%), tăng 15 người bị thương (79%).

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh, số liệu báo cáo về TNGT của Hà Tĩnh sát với tình hình thực tế. Có nhiều nguyên nhân TNGT trên địa bàn tỉnh tăng trên cả 3 tiêu chí, đó là trước đây, các vụ TNGT xảy ra ở các tuyến đường thôn xóm, có thể vì “tình làng nghĩa xóm” nên hai bên tự thỏa thuận với nhau, không báo cáo lên ngành chức năng, nhưng từ khi công an chính quy về xã, các vụ việc được thống kê, xử lý theo đúng quy định.

Cùng với đó, ý thức chấp hành pháp luật ATGT của một bộ phận người dân có thời điểm còn hạn chế, còn xảy ra tình trạng vi phạm; số lượng phương tiện cơ giới đường bộ ngày càng gia tăng, trong khi hệ thống hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp, gây áp lực lớn đến công tác đảm bảo TTATGT, ảnh hưởng đến tình hình, hiệu quả công tác kiềm chế và làm giảm TNGT; vai trò, trách nhiệm và sự vào cuộc của chính quyền, tổ chức chính trị xã hội tại cấp cơ sở và lực lượng chức năng trong thực hiện đảm bảo ATGT còn có thời điểm chưa quyết liệt...

Lực lượng CSGT Công an huyện Kỳ Anh kiểm tra thành, thùng các xe vận chuyển vật liệu san lấp đường cao tốc Bắc - Nam trên quốc lộ 12C.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay: Để đạt mục tiêu đề ra từ đầu năm, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% so với năm 2022, Hà Tĩnh tiếp tục yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT; không can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm về TTATGT của các lực lượng chức năng; nghiêm túc đưa tiêu chí thực hiện các quy định về ATGT, bảo đảm TTATGT vào đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua hằng năm đối với cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo về ATGT đối với phương tiện thủy nội địa, bến đò ngang, đò dọc và người lái trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị phương án, kế hoạch kịp thời xử lý các sự cố về ATGT, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do thiên tai bão, lụt gây ra.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT đa dạng về hình thức, phù hợp với từng lứa tuổi, đối tượng; huy động lực lượng tổ chức tuần tra lưu động, khép kín địa bàn, chú trọng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm tập trung xử lý vi phạm theo chuyên đề; siết chặt công tác quản lý, phương tiện, người lái và đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe...

Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo giao thông.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng cho hay: Nhằm đạt được mục tiêu mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đặt ra là trong năm 2023 kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2022, trong quý III năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về đảm bảo TTATGT.

Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức làm việc chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm TTATGT; tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban ATGT Quốc gia tại một số địa phương có tình hình TNGT diễn biến phức tạp, tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2023.

Bộ GTVT tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về ATGT; đẩy nhanh tiến độ các dự án; rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh...

Bộ Công an tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình, kế hoạch đề ra; chỉ đạo lực lượng CSGT và công an các địa phương tuần tra khép kín 24/24h, xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT.

Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố triển khai kế hoạch năm ATGT 2023 tại địa phương; đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư, nâng cấp và kế hoạch bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT...

Văn Đức