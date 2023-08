Hà Tĩnh triển khai thông báo lưu trú qua phần mềm ASM

Việc ứng dụng khai báo qua phần mềm ASM là bước đột phá trong cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Hà Tĩnh.

Sáng 4/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức triển khai thí điểm mô hình thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đây cũng là mô hình đầu tiên trong 21 mô hình điểm theo Đề án 06/CP. Cùng dự có lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ngành và đại diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phần mềm ASM được Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Cục C06, Bộ Công an) triển khai từ ngày 27/2/2023 kết nối với hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phát triển ứng dụng của thẻ CCCD có gắn chip điện tử. Ứng dụng này giúp các cơ sở kinh doanh lưu trú quản lý các dịch vụ cung cấp về phòng, nhân viên, khách đến lưu trú, các dịch vụ kinh doanh…; cập nhật thông tin đăng ký lưu trú để kịp thời gửi đến cơ quan công an; giúp cơ sở kinh doanh, cơ quan nhà nước giảm thời gian, chi phí lưu trữ hồ sơ, giấy tờ. Các cơ sở kinh doanh lưu trú có thể sử dụng tài khoản VNeID quét mã cho khách hàng phục vụ kê khai thông tin tự động mà không cần phải xuất trình các loại giấy tờ để xác định nhân thân.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh luôn tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn. Các cơ sở đã chấp hành nghiêm các quy định của Luật Cư trú về thông báo lưu trú, phục vụ có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và các hành vi, vi phạm pháp luật.

Việc ứng dụng khai báo lưu trú qua phần mềm ASM là bước đột phá trong cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh trong công tác quản lý và thực hiện thông báo lưu trú; tạo chuyển biến rõ nét trong ứng dụng công nghệ tiện ích, góp phần quan trọng trong chuyển đổi số.

Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong triển khai thực hiện thông báo lưu trú; đảm bảo hiệu quả, an ninh, an toàn và bảo vệ bí mật thông tin cho công dân, tuân thủ quy trình, quy định pháp luật.

Đại diện Khách sạn Đại Bàng: Phần mềm ASM không chỉ giải quyết những bất cập trong thực hiện thông báo lưu trú mà còn nhiều tiện ích khác như quản lý hệ thống phòng, giá...; tự thống kê số lượng khách theo từng thời gian để báo cáo với cơ quan chức năng nhằm tiết giảm thời gian và chi phí cho cơ sở lưu trú.

Việc thí điểm thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại Khách sạn Đại Bàng Hà Tĩnh được thực hiện trong thời gian 1 tháng, sau đó sẽ nhân rộng tất cả các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được Công an tỉnh hướng dẫn quy trình thực hiện thông báo lưu trú trên phần mềm ASM và tham quan thực tế mô hình điểm thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại Khách sạn Đại Bàng (TP Hà Tĩnh).

Các đại biểu tham quan thực tế mô hình điểm thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại Khách sạn Đại Bàng.

Thuỳ Dương