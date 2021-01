Hà Tĩnh: Triệu tập nhóm thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng

Chiều nay (25/1), Đại úy Nguyễn Chí Thắng, Trưởng Công an thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa xác minh, làm rõ sự việc một nhóm thanh niên đầu trần, đi xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên Quốc lộ 281.

Qua công tác quản lý, vận hành sử dụng hệ thống camera giám sát phục vụ công tác đảm bảo ANTT, vào lúc 10 giờ 36 phút ngày 24/01/2021, Công an thị trấn Tây Sơn phát hiện nhóm thanh niên đầu trần, đi xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu tại cầu Tây Sơn, thuộc Quốc lộ 281, địa phận thị trấn Tây Sơn.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và triệu tập làm việc với các đối tượng, tạm giữ các phương tiện có liên quan.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên gồm Mai Văn Khánh (SN 2002), Trần Đức Thắng (SN 2002), Lê Mạnh Hùng (SN 2002), Lương Anh Quốc (SN 2002) cùng trú tại xã Sơn Tây, Hương Sơn đã thừa nhận toàn bộ sự việc và cam kết không tái phạm.

Công an thị trấn Tây Sơn đã phối hợp Đội CSGT-TT, Công an huyện Hương Sơn lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và hiện đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương