Hà Tĩnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong tháng 4

Trong tháng 4/2022, Hà Tĩnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 8 người chết, 4 người bị thương (nhiều hơn 6 vụ, 7 người chết, 3 người bị thương so với thời điểm tháng 3/2022).

Hiện trường vụ TNGT giữa ô tô tải và xe máy xảy ra ngày 13/4 tại nút giao giữa QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường 19/8 đoạn qua tổ dân phố 15, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà làm 1 người tử vong.

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh, trong tháng 4/2022 (tính từ 15/3 tới 14/4), toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng khiến 8 người tử vong, 4 người khác bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ TNGT giảm 1 vụ (giảm 10%) nhưng tăng 2 người chết (tăng 33%), tăng 1 người bị thương (tăng 33%).

Tuy nhiên, so với tháng trước (tháng 3/2022) thì số vụ TNGT trong tháng 4/2022 tăng 6 vụ (tăng 200%), tăng 7 người chết (tăng 700%) và tăng 3 người bị thương (tăng 300%).

Theo thống kê, các địa phương có số người chết TNGT tăng trong tháng 4 là huyện Thạch Hà (tăng 3 người chết), TX Hồng Lĩnh (tăng 2 người chết), các huyện Hương Khê, Nghi Xuân, Lộc Hà tăng 1 người chết.

Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh phối hợp với Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Can Lộc kiểm tra tải trọng phương tiện trên tuyến đường tỉnh 548 đoạn qua xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc.

Trong tháng 4, lực lượng chức năng toàn tỉnh tuần tra, kiểm soát và đã lập biên bản xử lý 2.373 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, phạt tiền hơn 3,4 tỷ đồng, tước 378 giấy phép lái xe, gửi thông báo xử phạt qua hệ thống giám sát tự động 2.830 trường hợp, tạm giữ 47 ô tô, 277 mô tô, 33 phương tiện khác. Tất cả các vụ TNGT đều xảy ra trên đường bộ.

Đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra TNGT.

Thạch Quý