Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe đạp, một phụ nữ tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 17h10 ngày 22/7, xe ô tô tải mang BKS 37C - 239.18 do anh Nguyễn Viết Hà (SN 1974, trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng Hương Khê - Vũ Quang, khi đến địa phận thôn 9, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê thì va chạm vào xe đạp do chị Đặng Thị Thương (SN 1975, trú tại thôn 9, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) điều khiển (chở phía sau là con gái 10 tuổi) di chuyển cùng chiều.

Vụ va chạm mạnh khiến chị Đặng Thị Thương tử vong tại chỗ, cháu nhỏ được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe đạp bị kéo lê cách nạn nhân tử vong khoảng 10m, nằm dưới gầm ô tô; xe ô tô tải bị hư hỏng nhẹ phần đầu.

Nhận tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường mòn Hồ Chí Minh thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Hương Khê, Viện kiểm sát huyện Hương Khê có mặt để phân luồng giao thông, xử lý vụ tai nạn.

Đức Quyền – Quốc Tưởng