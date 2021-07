Hà Tĩnh: Xử lý hàng chục thanh thiếu niên tụ tập họp nhóm xe máy điện “độ” giữa mùa dịch

Hàng chục chiếc xe máy điện bị thay đổi kết cấu cùng chủ nhân là các thanh thiếu niên tụ tập giữa mùa dịch vừa bị Công an Đức Thọ (Hà Tĩnh) bắt giữ, xử lý.

Video: Lực lượng chức năng ngăn chặn vụ họp nhóm xe điện "độ" giữa mùa dịch

Nắm bắt thông tin từ facebook có nick D. B. (Nguyễn Thái D., SN 2006, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) thông báo với nội dung tụ tập những người đam mê xe điện “độ” từ Vũ Quang, Can Lộc, Hương Sơn, Đức Thọ, Thạch Hà vào sáng thứ 4 ngày 14/7 tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh), Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ đã lên kế hoạch theo dõi, kiểm tra.

Cờ lưu niệm được hội nhóm in để giao lưu, trao đổi mỗi lần gặp mặt.

Lúc 9h30 ngày 14/7, Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ tổ chức kiểm tra đột xuất thì phát hiện có 28 xe máy điện, 34 em học sinh tham gia. Tất cả số xe này đều bị thay đổi kết cấu như: thay ghi đông xe, lắp thêm mặt nạ trước xe, lắp thêm đèn led, còi hơi, thay đổi màu sơn, dán đề can các loại...

Chiếc xe máy điện được kéo dài bánh sau ra 20cm so với kích thước ban đầu của nhà sản xuất.

Thậm chí, có nhiều xe bị thay đổi kết cấu khung xe kéo dài càng hơn 20 cm so với kích thước của nhà sản xuất. Nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, không mang theo đăng ký xe.

28 xe máy điện, 34 em học sinh tham gia tụ tập nhóm vào ngày 14/7.

Nguyễn Thái D. - Trưởng club xe điện “độ” Can Lộc cho biết: Club này được thành lập cách đây vài năm nhưng em mới tham gia từ đầu năm nay. Chúng em tổ chức gặp gỡ, giao lưu hằng tuần nhằm kết nối bạn bè, tìm hiểu cách độ xe, chụp ảnh kỷ niệm…

Cũng có mặt trong buổi họp nhóm, Nguyễn Tiến H. (Vũ Quang) cho hay: Em tham gia vào club xe máy điện “độ” được gần 1 năm. Thấy các bạn có xe máy điện được “độ” lên rất đẹp nên em xin anh trai 4 triệu đồng rồi lên mạng tìm mua các linh kiện và mang đến hiệu sửa xe máy để lắp ráp.

Lực lượng chức năng làm việc với “thủ lĩnh” nhóm xe máy điện “độ” ở các huyện.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và đưa tất cả các em về trụ sở Công an huyện Đức Thọ để làm việc. Các trường hợp 15 tuổi trở lên thì xử lý vi phạm hành chính; các trường hợp chưa đủ tuổi để xử lý vi phạm hành chính thì thông báo cho người thân đến để làm thủ tục đưa về.

Lực lượng CSGT Công an huyện Đức Thọ đã lập 22 biên bản xử phạt vi phạm hành chính về các lỗi: không có đăng ký xe, không đội mũ bảo hiểm, tự ý thay đổi hình dáng, kích thước và đặc tính của phương tiện; tạm giữ 15 xe máy điện, 1 xe máy do không xuất trình được giấy tờ đăng ký phương tiện.

Đại úy Nguyễn Thành Chung - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ cho biết: Sau khi đưa phương tiện và các em về trụ sở, chúng tôi đã mời cha mẹ các em đến cơ quan để làm việc; đồng thời thông báo cho gia đình biết tình trạng vi phạm của các em. Hầu hết các bậc phụ huynh đều hết sức ngạc nhiên trước sự việc xẩy ra. Họ không biết con mình tham gia vào club xe máy điện độ mà chỉ biết rằng là các cháu xin đi chơi".

Lực lượng CSGT đưa xe vi phạm về trụ sở Công an huyện để xử lý.

Là phụ huynh của một trường hợp tham gia tụ tập vào sáng nay, anh Nguyễn Văn H. (Đức Bồng, Vũ Quang) chia sẻ: Tôi không ngờ cháu lại điều khiển xe máy điện xuống tận Đức Thọ. Nhờ lực lượng CSGT phát hiện kịp thời để gia đình biết và còn có hướng giáo dục con, trước mắt là để giúp con an toàn khi tham gia giao thông.

Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, các em còn nhỏ chưa thể ý thức được mức độ nguy hiểm của việc “độ” xe máy điện khi tham gia giao thông. Nếu xe lắp thêm đèn led, còi hơi sẽ ảnh hưởng đến hệ thống bình ắc quy của xe, làm cho tuổi thọ của bình ắc quy nhanh hỏng, thậm chí là gây chập điện dẫn đến cháy xe; việc thay đổi kích thước, kết cấu ban đầu của xe dễ dẫn đến tai nạn khi đang lưu thông… Vậy nên, các bậc phụ huynh cần để ý kèm cặp, giáo dục và định hướng cho các cháu.

Được biết, club xe máy điện độ - 38 có 356 thành viên tham gia ở các địa phương: Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Vũ Quang và Hương Sơn. Mỗi huyện có từ 50 - 60 thành viên từ 12 -17 tuổi, trong đó chủ yếu là các em học sinh bậc trung học cơ sở. Mục đích của club này là kết nối, giao lưu và học hỏi cách độ xe.

Đức Phú