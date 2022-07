Hà Tĩnh: Xử phạt 31,5 triệu đồng 2 xe khách chở quá số người quy định

2 xe khách chạy tuyến Bắc – Nam chở quá số người quy định đã bị lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh lập biên bản xử phạt với tổng số tiền 31,5 triệu đồng.

Xe khách 29B - 515.87 chở 53 hành khách, trong khi chỉ được phép chở tối đa 43 hành khách.

Ngày 12/7, tổ công tác của Đội CSGT phía Nam (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) thực hiện nhiệm vụ trên Km 559+200 quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Kỳ Thọ (Kỳ Anh) phát hiện xe khách mang BKS 29B - 515.87 di chuyển theo hướng Bắc - Nam có dấu hiệu chở quá số hành khách quy định nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Xe khách do tài xế Đinh Đức Hoàn (SN 1982, xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, di chuyển từ Bến xe Gia Bảo (Ninh Bình) đi Bến xe Đức Long (Lâm Đồng).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở 53 hành khách, trong khi phương tiện chỉ được phép chở tối đa 43 hành khách.

Xe khách mang BKS 18B - 021.30 chở 50 hành khách, vượt quá 7 hành khách theo quy định.

Cũng trong ngày 12/7, trên Km 559+200 quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Kỳ Thọ, tổ công tác của Đội CSGT phía Nam (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) phát hiện thêm xe khách mang BKS 18B - 021.30 do tài xế Phạm Minh Thành (SN 1989, xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) di chuyển từ Bến xe Hải Hậu (Nam Định) đi Bến xe An Sương (TP Hồ Chí Minh).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách 18B - 021.30 chở 50 hành khách, trong khi chỉ được phép chở tối đa 43 hành khách.

Hành khách phải nằm trên cả lối đi của xe do không đủ chỗ (ảnh chụp trên xe khách mang BKS 18B - 021.30).

Đội CSGT phía Nam đã lập biên bản xử phạt tổng số tiền 31,5 triệu đồng đối với chủ xe và tài xế vi phạm, trong đó xe khách 29B - 515.87 bị phạt 18 triệu đồng, xe khách 18B - 021.30 bị phạt 13,5 triệu đồng, cùng vì lỗi vi phạm chở quá số hành khách, quy định theo khoản 4, điều 23, Nghị định 100/2019/NĐ-CP; đồng thời yêu cầu 2 chủ xe điều động thêm phương tiện để chở số hành khách di chuyển theo đúng lịch trình.

Văn Đức