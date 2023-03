Hà Tĩnh: Xử phạt trang thông tin điện tử đăng tải thông tin sai sự thật

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ban hành quyết định phạt 7,5 triệu đồng đối với ông L.V.P (SN 1961, trú tại thôn Thái Xá, xã Mỹ Lộc) về hành vi: Đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan công an.