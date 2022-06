Hiệu quả từ nhiều mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn Hà Tĩnh

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo 138 thị trấn Thạch Hà trao giấy khen cho các tổ liên gia có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT.

Tại hội nghị tổng kết mô hình "Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự” (ANTT) giai đoạn 2011-2022 vào sáng 10/6/2022 ở thị trấn Thạch Hà, hầu hết các đại biểu tham dự đều đánh giá: kể từ khi triển khai (năm 2011), mô hình đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần ổn định an ninh chính trị, tạo niềm tin để Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Thiếu tá Nguyễn Văn Danh - Trưởng Công an thị trấn Thạch Hà trao đổi: “Hiện 15 tổ dân phố trên địa bàn có tất cả 128 “tổ liên gia tự quản về ANTT”. Các thành viên của tổ luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, kịp thời, sâu sát trong công tác nắm tình hình, giữ gìn ANTT, trực tiếp hướng dẫn tổ hòa giải trong giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ tại cơ sở”.

Mô hình “Camera an ninh” được lắp đặt tại 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong 11 năm thực hiện mô hình, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an trên 200 tin báo tố giác tội phạm. Công an thị trấn tiếp nhận, chuyển 15 tin cho Công an huyện giải quyết; hòa giải ổn định 25 vụ việc mâu thuẫn; đấu tranh, bắt giữ 450 đối tượng vi phạm pháp luật. Đặc biệt, sau khi có công an chính quy về thị trấn Thạch Hà (năm 2019), thông qua mô hình này, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, chuyển khởi tố nhiều vụ đánh bạc, tàng trữ pháo, cướp giật, trộm cắp tài sản…

Các mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã giúp người dân Hà Tĩnh được trang bị kỹ năng cần thiết, nhận thức rõ trách nhiệm, nâng cao cảnh giác trước “bà hỏa” (Ảnh chụp tháng 1/2022).

Tại phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh), mô hình về bảo đảm ANTT đô thị gắn với đạt chuẩn văn minh đô thị cũng đã phát huy hiệu quả. Chủ tịch UBND phường Trần Xuân Sơn cho biết: “Sau 9 tháng xây dựng mô hình (29/10/2021), tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định, không để xảy ra các tình huống phức tạp, bất ngờ. Phường cũng đã tổ chức 7 đợt ra quân để lập lại trật tự đô thị đảm bảo “đường thông, hè thoáng”; chấn chỉnh, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về trật tự đô thị theo quy định; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 13 trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự giác di chuyển các chậu cây cảnh, vật dụng lấn chiếm, để trên vỉa hè trái quy định. Thu giữ 16 bạt ô, 37 biển quảng cáo, 26 vật dụng khác…

Lễ ra mắt xây dựng phường Nam Hà là phường điển hình về đảm bảo trật tự đô thị vào chiều 29/10/2021.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Công an phường đã điều tra, xử lý 18 vụ/30 đối tượng vi phạm pháp luật (trong đó, điều tra, làm rõ, chuyển khởi tố theo thẩm quyền 7 vụ/13 đối tượng, giảm 1 vụ so với cùng kỳ; xử lý hành chính 11 vụ/17 đối tượng, giảm 2 vụ so với cùng kỳ)”.

Các mô hình, điển hình trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ra đời và hoạt động tích cực, hiệu quả có sự đóng góp không nhỏ của Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Công an tỉnh). Từ năm 2011 đến nay, phòng đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nhân rộng trên 44 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: “5 nhất về ANTT”, “Camera an ninh”, “Tổ tự quản, liên gia an toàn về ANTT”…

Mô hình tự quản “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tại xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành giao thông của người dân trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã xây dựng mới 16 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa phương: TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ, TP Hà Tĩnh. Đơn vị cũng đã cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh duy trì hiệu quả quy chế trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên lĩnh vực phòng chống tội phạm về ma túy, môi trường, tài nguyên…; phối hợp với các doanh nghiệp, nhà trường củng cố hoạt động của mô hình “Trường học an toàn - thân thiện”, “3 không” (không ma túy, không cờ bạc, không vi phạm pháp luật giao thông”, “An ninh công nhân”…

Bên cạnh đó, tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể để lựa chọn xây dựng “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phường điển hình về đảm bảo trật tự đô thị”.

Thượng tá Nguyễn Huy Chương: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, lồng ghép phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào của địa phương.

Thượng tá Nguyễn Huy Chương - Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Đồng thời, thực hiện tốt các cuộc vận động, lồng ghép phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào của địa phương… nhằm thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Cùng đó, xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tiếp tục góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn, thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương”.

Thùy Dương