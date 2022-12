Hương Khê: Bắt đối tượng tàng trữ pháo trái phép

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa phối hợp bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Đức (trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê) về hành vi tàng trữ pháo trái phép.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đức cùng tang vật bị lực lượng công an bắt quả tang

Chiều 30/12, Trung tá Nguyễn Kim Khoa - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Hương Khê cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Phúc Đồng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Đức (SN 2002, trú tại thôn 10, xã Hà Linh, huyện Hương Khê) đang có hành vi tàng trữ pháo trái phép.

Trước đó, khoảng 21h ngày 29/12/2022, tổ công tác Công an huyện Hương Khê phối hợp Công an xã Phúc Đồng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thôn 3, xã Phúc Đồng thì phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Đức đang có hành vi tàng trữ pháo hoa nổ trái phép.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 8 hộp pháo hoa nổ với trọng lượng 12,8kg.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Quyền – Trung Hiếu