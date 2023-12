Kẻ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh là sinh viên từ Hà Nội vào Nam tìm việc

H.H.Q. (SN 1986, ngụ TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) đã rủ L.T.V. (SN 2002, đối tượng khai đang là sinh viên) từ ngoài Bắc vào Nam tìm việc làm rồi bất ngờ kéo nhau đi cướp tiệm vàng.

Sáng 1/12, Công an tỉnh Trà Vinh tập trung điều tra vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Mỹ Trang 3 (thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành). Cơ quan điều tra đã tạm giữ đối với L.T.V. (SN 2002) để phục vụ công tác điều tra. V. bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh và các đơn vị nghiệp vụ, địa phương bắt giữ vào khuya 30/11. Thời điểm đó, đối tượng đang bỏ trốn từ địa phận tỉnh Trà Vinh đến Tiền Giang thì bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh và các đơn vị nghiệp vụ, địa phương bắt giữ đối tượng vào khuya 30/11.

V. khai nhận là sinh viên đại học tại Hà Nội và đã nghỉ học do nợ nần. Qua mạng xã hội, V. đã quen biết với H.H.Q. (SN 1986, ngụ TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Đối tượng hứa sẽ tìm việc lương cao và mua vé cho V. bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Khi gặp mặt, Q. bất ngờ rủ V. cùng đi cướp tiệm vàng.

Bước đầu điều tra xác định, V. cùng với Q. (đã gây ra vụ cướp tại tiệm vàng Mỹ Trang 3, thị trấn Châu Thành) vào lúc hơn 18h ngày 30/11. Sau khi gây ra vụ cướp, 2 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát tại hiện trường.

Cán bộ điều tra khám nghiệm hiện trường tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt nóng thủ phạm gây án. Các đơn vị nghiệp vụ đã chia nhiều mũi công tác lần theo và đón lõng hướng tẩu thoát của các đối tượng. Công an tỉnh cũng thông báo ngay cho Công an các đơn vị, địa bàn giáp ranh về đặc điểm, nhận dạng của thủ phạm gây án.

Trên đường tẩu thoát, Q. lái xe máy với tốc độ rất cao. Theo nguồn tin của phóng viên, trên đường trốn chạy đối tượng phát hiện có lực lượng chức năng đã nổ súng chống trả và tự ngã xe máy dẫn đến tử vong tại khu vực gần cầu Cổ Chiên (phía bờ Trà Vinh).

Thời điểm 2 đối tượng gây ra vụ cướp tại tiệm vàng.

Công an tỉnh Trà Vinh đã tiến hành công tác khám nghiệm, thu giữ các tang vật liên quan, trong đó có súng (dạng giống súng rulo) cùng đạn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, truy xét các đối tượng có liên quan.

Vụ cướp xảy ra vào thời điểm cuối năm, đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Công an tỉnh Trà Vinh đã tập trung các lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, địa phương khẩn trương điều tra, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ thủ phạm trong đêm được dư luận khen ngợi, đánh giá cao trong công tác đảm bảo giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Súng và đạn được cơ quan công an thu giữ.

