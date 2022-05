Khởi tố 2 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề ở Cẩm Xuyên

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, trong đường dây đánh bạc bằng hình thức chơi lô đề này, tổng số tiền thực hiện một ngày là gần 30 triệu đồng.

Sáng 7/5, Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng: Trần Thị Dung (SN 1984) và Lê Văn Hường (SN 1977), cùng trú thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh, về hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức chơi lô đề.

Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, vào 18h ngày 13/4/2022, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Công an xã Cẩm Vịnh bắt quả tang đối tượng Trần Thị Dung đang có hành vi ghi số lô, số đề tại khu vực cổng chào UBND xã Cẩm Vịnh (thuộc thôn Đông Hạ).

Tang vật thu giữ gồm: 1 điện thoại di động, 1 tờ phơi ghi các con số cùng các tài liệu liên quan đến hành vi ghi số lô, số đề.

Quá trình điều tra xác định, trong ngày 13/4, đối tượng Dung đã ghi lô, ghi đề cho 5 con bạc, gồm: Nguyễn Văn Toàn (SN 1974, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên); Lê Văn Toán (SN 1992), Lê Văn Hường (SN 1977), Biện Văn Chiến (SN 1983), Lê Hữu Cường (SN 1991), cùng trú tại xã Cẩm Vịnh), với tổng số tiền là 29.450.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Dung khai nhận ghi số lô đề trong ngày cho các con bạc đánh thông qua tin nhắn điện thoại, zalo, facebook và ghi trực tiếp; 5 đối tượng tham gia đánh lô đề cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu, cơ quan công an khởi tố vụ án và khởi tố 2 bị can Trần Thị Dung và Lê Văn Hường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Bảo Trung