Khởi tố 2 đối tượng tấn công mạng báo điện tử VOV

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố 2 đối tượng có hành vi tấn công vào Báo Điện tử VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngày 27/11, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) về hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an xác định, Huỳnh Phước Mẫn nằm trong nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) ngày 15/6/2021 vào website VOV.VN của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Bình Định làm việc với Vương Quốc Thịnh (áo trắng).

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định, cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vương Quốc Thịnh (SN 1998, ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) để điều tra về hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2021, Thịnh đã 88 lần tấn công 23 website, trong đó có Báo Điện tử VOV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngoài ra, qua quá trình xác minh, rà soát và chuyển hoá chứng cứ điện tử trên không gian mạng cũng làm rõ Thịnh là người đã tham gia đánh sập một số website khác như: Trường Đại học Quy Nhơn, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, UBND TP Đà Nẵng.

Được biết, vào ngày 13/6/2021, Báo Điện tử VOV bị tấn công mạng, làm tràn băng thông, khiến việc truy cập vào báo bị tê liệt. Ngay sau đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an các địa phương khẩn trương vào cuộc điều tra, truy vết, làm rõ tính chất vụ việc, xác định đối tượng thực hiện.

Tại cơ quan Công an, Thịnh thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình và cho biết động cơ để làm việc này nhằm thể hiện khả năng của bản thân.

Tin liên quan: Đối tượng tấn công mạng vào Báo điện tử VOV là thiếu niên 16 tuổi Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập P. T (SN 2005, trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) để làm rõ hành vi tấn công mạng vào trang Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam (vov.vn).

Theo Báo CAND