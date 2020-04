Khởi tố 2 thanh niên làng ở TX Kỳ Anh tàng trữ ma túy tại nhà riêng

Công an TX Kỳ Anh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Hoàng Hải An (SN 1993, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.