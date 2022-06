Khởi tố 5 đối tượng đánh bi-a ăn tiền ở Can Lộc

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố 5 đối tượng trú tại huyện Can Lộc và Lộc Hà về tội đánh bạc dưới hình thức đánh bi-a ăn tiền.

Các đối tượng bị khởi tố

Trước đó, vào hồi 12h30 phút ngày 24/6, tại quán Bi-a Sky Billiard Club, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Nghèn (Can Lộc), Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh bi-a ăn tiền.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1988) trú tại xã Vượng Lộc; Trần Văn Long (SN 1990), Trần Đình Hoàng (SN 1991), cùng trú tại thị trấn Nghèn (Can Lộc); Đặng Danh Trường (SN 1989), trú tại xã Phù Lưu, Trần Quốc Lộc (SN 1993), trú tại xã Hồng Lộc (Lộc Hà).

Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản, thu giữ hơn 15 triệu đồng và các tang vật liên quan.

Vụ án hiện đang được tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Kiều Oanh