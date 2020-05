(Baohatinh.vn) - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Trần Trọng Phi (SN 1987, ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn) về tội “chống người thi hành công vụ”.