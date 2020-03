Khởi tố bị can thứ 2 liên quan đến vụ 76 đối tượng “phê” ma túy trong quán karaoke ở thị trấn Xuân An

Liên quan đến vụ 76 đối tượng bị bắt quả tang khi đang “phê” ma túy trong quán Karaoke My Friend, ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can thứ 2 để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại Karaoke My Friend (Nghi Xuân - Hà Tĩnh)

Chiều nay (31/3), trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh Thượng tá Nguyễn Đăng Hải - Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Duy Nhật (SN 1989) trú tại xã Kim Song Trường - huyện Can Lộc về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, (ngày 30/3), Công an huyện Nghi Xuân cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quý (27 tuổi, trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương (Nghệ An), để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng khác theo quy định.

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Hải: “Nhật và Quý là 2 trong số 76 đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy tại quán karaoke My Friend (ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) vào rạng sáng ngày 26/3.

Cơ quan điều tra xác định, khi đi dự sinh nhật bạn tại quán karaoke My Friend, Nhật và Quý mang theo trong người 1,7053 gram Methamphetamine (ma túy dạng đá) và 2,0934 gram Ketamine (thuốc lắc) để cho bạn bè sử dụng.

Cùng với việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân cũng ra quyết định bắt tạm giam 2 đối tượng trên thời hạn 3 tháng để điều tra.

