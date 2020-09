Khởi tố “con nghiện” mang 2 tiền án, ra tù lại tiếp tục trộm cắp tài sản

Phạm Văn Dũng (SN 1993, trú tại thôn Tiên Long, xã Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh) là đối tượng nghiện ma túy, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2013 và 2019, ra tù tháng 1/2020.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Dũng (SN 1993, trú tại thôn Tiên Long, xã Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Phạm Văn Dũng cùng tang vật vụ án tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 17/8/2020, Công an huyện Hương Sơn nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Khắc Hào (SN 1972, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn) về việc bị kẻ gian lấy trộm một 1 chiếc máy ép nước mía (trị giá khoảng 4,5 triệu đồng), gửi ở phía trước nhà một người dân tại tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp với Công an các xã Sơn Trung, Sơn Lĩnh, Sơn Phú, Sơn Bằng, Công an thị trấn Phố Châu tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng và làm rõ Phạm Văn Dũng là thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên.

Đấu tranh mở rộng vụ án, bước đầu đối tương Dũng khai nhận ngày 25/7/2020 còn lấy trộm của anh Nguyễn Anh Đào (SN 1970, thôn 1 Sơn Lĩnh, Hương Sơn) 1 chiếc máy ép nước mía trị giá khoảng 5,5 triệu đồng.

Tháng 7/2020, Dũng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy bị Công an xã Kim Hoa và Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang, hiện đang lập hồ sơ xử lý.

Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

