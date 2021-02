Khởi tố “con nghiện” tàng trữ ma túy để vừa dùng vừa bán

Đội Cảnh sát Ma túy Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phối hợp với Công an xã Phúc Trạch vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Toản đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy Nguyễn Văn Toản (SN 1986, trú tại xóm 2, xã Hương Long, huyện Hương Khê).

Đối tượng Nguyễn Văn Toản khai nhận tại cơ quan điều tra

Trước đó, trinh sát nắm tình hình phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Toản có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tập trung theo dõi xác minh.

Vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 17/2/2021, Đội Cảnh sát Ma túy Công an huyện Hương Khê phối hợp với Công an xã Phúc Trạch bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Toản đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0.3851 gam ma túy dạng heroin.

Tại cơ quan điều tra, Toản khai nhận bản thân là đối tượng nghiện ma túy, đã mua ma túy từ các tỉnh thành phía Nam về để sử dụng, đồng thời bán lại cho các đối tượng nghiện có nhu cầu.

Được biết, Toản là đối tượng đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đội Cảnh sát Ma túy Công an huyện Hương Khê đã chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt giữ 6 vụ, 13 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 2.0577 gam ma túy các loại và nhiều công cụ, phương tiện có liên quan; khởi tố 4 vụ, 4 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sỹ Quý