Khởi tố đối tượng chém người ở Nghi Xuân

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Ân (SN 1986, ở Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội “Cố ý gây thương tích”.