Khởi tố đối tượng đâm trọng thương cán bộ Công an xã Xuân Hồng

Chiều ngày 16/11, Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) về tội “Giết người”.

Đối tượng Trần Trọng Gia Bảo

Trước đó, vào khoảng 15h45 ngày 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu (SN 1992) - cán bộ Công an xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang.

Tuy nhiên, đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm vào cổ Thượng úy Trần Trung Hiếu. Bị trọng thương, đồng chí Hiếu gục xuống nhưng đối tượng Bảo tiếp tục đâm thêm nhiều nhát.

Đối tượng đâm Thượng úy công an xã ở Hà Tĩnh: Có biểu hiện “ngáo đá”! Đối tượng đâm trọng thương Thượng úy Trần Trung Hiếu - cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là Trần Trọng Gia Bảo, nằm trong danh sách quản lý của Công an xã về biểu hiện thường xuyên sử dụng chất ma tuý.

Sau khi xẩy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Xuân Hồng cùng người dân tiến hành đưa Thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), đồng thời bắt giữ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trần Trọng Gia Bảo về tội “Giết người” được quy định tại Khoản 1, Điều 123 - Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

