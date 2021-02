Khởi tố đối tượng làm công trộm 40 triệu đồng của gia đình ông chủ

Viện KSND huyện Can Lộc hôm nay (14/5) ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Tôn Đức Kiên (SN 1993, trú tại thôn Đồng Huề, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.