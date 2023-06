Khởi tố đối tượng móc cốp xe máy, trộm gần 100 triệu đồng

Công an huyện Can Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Phúc Dũng (SN 1989, trú tại TDP 10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Can Lộc lấy lời khai của đối với Trần Phúc Dũng.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 28/5, Công an thị trấn Nghèn nhận được tin báo của anh Lương Hữu Hải (SN 1992, trú tại xã Tùng Lộc, Can Lộc) về việc bị kẻ gian mở cốp xe máy lấy trộm số tiền 97,3 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Nghèn phối hợp với Công an huyện Can Lộc nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã xác định được đối tượng thực hiện vụ trộm trên là Trần Phúc Dũng.

Chiếc xe máy của anh Lương Hữu Hải dựng ở sân nhà bị Trần Phúc Dũng móc cốp lấy gần 100 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 26/5, đi từ nhà đến quán game để chơi. Trên đường đi, quan sát thấy nhà dân có sơ hở, Dũng liền nảy sinh ý định trộm cắp.

Dũng trèo qua hàng rào, thấy xe máy của anh Lương Hữu Hải đang dựng trước sân nhà không rút chìa khoá, liền mở cốp xe, lấy trộm toàn bộ số tiền 97,3 triệu đồng.

Được biết, Trần Phúc Dũng là đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 10/2022.

Vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

K.O