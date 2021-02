Khởi tố đối tượng ở Hà Tĩnh tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1976) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Được biết, trong thời gian qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và nhu cầu về quê ăn tết Nguyên đán Tân Sửu, nhiều công dân Việt Nam đang lao động tại Thái Lan và Lào trở về Việt Nam.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối tượng Hà

Qua công tác nắm tình hình xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số công dân Việt Nam nhập cảnh về nước qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo không có giấy tờ hợp lệ, có dấu hiệu liên quan đến các đối tượng tổ chức, môi giới đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã phối hợp với phòng An ninh điều tra để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Sau khi tiếp nhận tin, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra xác minh, làm việc với các công dân nhập cảnh vào Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo từ ngày 28/12/2020 đến ngày 22/1/2021, đã và đang đang cách lý tập trung trên địa bàn.

Qua đó cơ quan ANĐT phát hiện có 34 công dân nhập cảnh trái phép do không có hộ chiếu. Để nhập cảnh về được Việt Nam, số công dân này đã thông qua mạng xã hội hoặc từ các mối quan hệ quen biết để liên hệ, thống nhất và được các đối tượng: Trần Đình Điển (SN: 1981), Thân Cương (SN: 1981) trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc; Trần Quang Trung (SN: 1981) trú tại xã Vượng Lộc; Nguyễn Hải Đăng (SN: 1976) trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, hiện đang sinh sống tại Thái Lan và một số đối tượng khác tổ chức về Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Chi phí: từ 14.000 đến 16.000 Baht/người, tương đương khoảng 11.000.000 đến 12.000.000 VNĐ (từ Thái Lan về) và từ 2.100.000 đến 2.500.000 kíp/người, tương đương khoảng 4.500.000 đến 6.000.000 VNĐ (từ Lào về).

Các đối tượng này đã tổ chức đón, thu tiền và đưa các công dân từ Thái Lan, Lào về đến cửa khẩu Nậm Phao (Lào) để một người phụ nữ tên Hà và một số đối tượng khác đón, tổ chức cho xuất cảnh Lào qua Cửa khẩu Nậm Phao và nhập cảnh Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Công an tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng

Trong số các công dân nhập cảnh về Việt Nam do Trần Đình Điển, Thân Cương, Trần Quang Trung, Nguyễn Hải Đăng tổ chức, có 11 người (8 công dân lao động tại Thái Lan, 3 công dân lao động tại Lào). Các công dân khai nhận đã được một người phụ nữ tên Hà cùng một số đối tượng khác, đón và tổ chức cho xuất cảnh Lào và nhập cảnh về Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo mà không cần hộ chiếu.

Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định người phụ nữ tên Hà nói trên là Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1976), trú tại Khối 3, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân; nơi thường trú: thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn.

Tiếp tục điều tra mở rộng, được biết Võ Thị Tâm (SN 2004), trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc được Trần Quang Trung nhờ đưa cho Hà 30.200 Baht (tương đương 22.000.000 VNĐ); Trần Thị Vĩnh (SN 1996), trú tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc được Trần Quang Trung nhờ đưa cho Hà hơn 20.000 Baht (tương đương hơn 15.000.000 VNĐ); Trần Văn Danh (SN 1990) trú tại xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà được Thân Cương nhờ đưa tiền cho Hà. Các công dân khai nhận đây là chi phí để Hà làm thủ tục, tổ chức cho 3 công dân này và những người đi cùng xuất cảnh Lào qua Cửa khẩu Nậm Phao và nhập cảnh Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Ngoài ra, công dân Trần Thị Nga (SN 1996), trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà đã trực tiếp trao đổi, thỏa thuận và thống nhất đưa 5,3 triệu đồng cho Hà để Hà làm thủ tục xuất cảnh Lào và nhập cảnh Việt Nam mà không cần hộ chiếu.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hà

Sau khi đón số công dân nói trên tại khu vực Cửa khẩu Nậm Phao (Lào), Nguyễn Thị Hồng Hà yêu cầu các công dân ngồi chờ để tự mình đến khu vực làm thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu Nậm Phao (Lào) xin cho các công dân được xuất cảnh. Sau khi các công dân được xuất cảnh Lào, Hà hướng dẫn mọi người đi bộ hoặc chở bằng ô tô về khai báo y tế tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tại đây, Hà nói các công dân ngồi chờ để xe bus đến đón, đưa đi cách ly tập trung như đã thỏa thuận.

Được biết, từ tháng12/2020 đến nay, Nguyễn Thị Hồng Hà đã tổ chức cho hơn 44 công dân nhập cảnh trái phép từ Thái Lan, Lào về Việt Nam.

Trên cơ sở tài liệu điều tra đã thu thập được, cơ quan Anh ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Hà, SN 1976 về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” quy định tại Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Hùng Cường