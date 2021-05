Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy ở Đức Thọ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bảo Việt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Bảo Việt bị lực lượng chức năng bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 15/5.

Trước đó, vào 20 giờ ngày 15/5/2021, xe ô tô BKS 38A-099.10 do Nguyễn Bảo Việt (SN 1997, trú thôn Bảo Chế, xã An Dũng, Đức Thọ) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 8A thuộc địa phận xã Tân Dân thì bị lực lượng Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh (PC 04) nghi chở hàng cấm nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Đối tượng Nguyễn Bảo Việt và tang vật tại Công an huyện Đức Thọ.

Ngay khi xuống xe, Việt đã nhanh chóng vứt một gói giấy sang vệ đường. Phát hiện hành vi bất thường, lực lượng chức năng yêu cầu đối tượng mở gói giấy kiểm tra thì bên trong có 2 túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Bảo Việt khai nhận số chất tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp dạng đá mua của một người ở huyện Vũ Quang để sử dụng.

Qua giám định, số ma túy trên có khối lượng hơn 8 gam. Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đức Thọ đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hoàng Long