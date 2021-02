Khởi tố đôi vợ chồng tàng trữ ma túy ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Đông (SN 1981) và Nguyễn Văn Bình (SN 1983), cùng trú tại thôn 4, xã Sơn Giang, Hương Sơn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình cùng vợ là Nguyễn Thị Đông

Khoảng 9 giờ 25 phút ngày 24/2/2021, tại thôn 4, xã Sơn Giang, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã Sơn Giang phát hiện Nguyễn Thị Đông (SN 1981, trú tại thôn 4, xã Sơn Giang, Hương Sơn) đang có hành vi tàng trữ 97 viên hồng phiến (có khối lượng 9,4020 gam).

Nguyễn Thị Đông khai nhận số ma túy trên của chồng là Nguyễn Văn Bình. Thời điểm này, Nguyễn Văn Bình đang ở trong phòng ngủ.

Đấu tranh tại chỗ, Nguyễn Văn Bình khai nhận 97 viên hồng phiến thu giữ từ Nguyễn Thị Đông được mua về để sử dụng cho cá nhân.

Ngày 24/2/2021, khi Bình mang ra sử dụng thì bị vợ là Nguyễn Thị Đông lấy cất nhằm không cho chồng dùng quá nhiều.

Tang vật vụ án

Lực lượng chức năng còn phát hiện dưới giường trong phòng ngủ của Nguyễn Văn Bình 1 chai nhựa màu trắng, trên thân chai có gắn một đoạn ống tre. Nguyễn Văn Bình khai nhận đây là dụng cụ để sử dụng ma túy - loại hồng phiến.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Bình là người nghiện ma túy, năm 2013 có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vụ án đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương