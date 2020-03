Công an huyện Can Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn An (SN 1990, trú tại thôn Lồng Lộng, xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi.