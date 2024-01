Khởi tố người đàn bà 72 tuổi tàng trữ heroine

Nguyễn Thị Oanh (trú tại tổ dân phố Tuy Hòa, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) từng bị TAND huyện Hương Khê xử phạt 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù vào năm 2020.

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Oanh (SN 1952, trú tại tổ dân phố Tuy Hoà, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh.

Trước đó, ngày 30/12/2023, tổ công tác Công an huyện Hương Khê phối hợp Công an xã Phúc Đồng tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Phúc Đồng. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày phát hiện một đối tượng nữ đang ngồi tại điểm chờ xe buýt (địa phận thôn 3, xã Phúc Đồng) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trong túi áo khoác bên phải của Nguyễn Thị Oanh có 1 vỏ bao thuốc lá bên trong có chứa các cục chất bột màu trắng.

Bước đầu, người này khai nhận mua hộ cho 1 người không quen biết.

Tang vật vụ án.

Ngày 5/1/2024, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định các cục chất bột màu trắng chứa trong vỏ bao thuốc lá là ma túy (heroine), có khối lượng 4,8753 gam.

Theo tài liệu điều tra, năm 2014, Nguyễn Thị Oanh từng bị TAND huyện Hương Khê xử phạt 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù vào năm 2020 nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ án tiếp tục được điều tra theo quy định.

Trung Hiếu - Dương Chiến