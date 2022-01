Không đảm bảo ATGT, đơn vị thi công QL 281 bị phạt

Không tuân thủ đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trong quá trình thi công quốc lộ 281, Công ty CP 471 (Nghệ An) đã bị Thanh tra giao thông Hà Tĩnh xử phạt 4 triệu đồng.

Việc không đảm bảo ATGT trong quá trình thi công có thể dẫn tới những tai nạn đáng tiếc

Chiều 21/1, nhằm đảm bảo trật tự ATGT đợt cao điểm tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022, đoàn liên ngành của Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác bảo vệ hành lang ATGT, tổ chức giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ ở Nghi Xuân và Lộc Hà.

Đoàn liên ngành đã đến kiểm tra công tác đảm bảo ATGT tại công trình Tiểu dự án đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà (thuộc dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh vốn vay ADB) do Công ty CP 471 (TP Vinh, Nghệ An) phụ trách thi công.

Đơn vị thi công thực hiện chưa tốt công tác đảm bảo ATGT

Quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành ghi nhận trong quá trình thi công dự án, Công ty CP 471 chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo ATGT, như thiếu biển cảnh báo khu vực đang thi công, biển hạn chế tốc độ, không bố trí người phân luồng giao thông, không có đèn chiếu sáng vào ban đêm...

Theo đánh giá của thành viên đoàn liên ngành, QL 281 là tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác sử dụng nên mỗi ngày, vẫn có rất đông người dân lưu thông qua lại, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần. Vì thế, công tác đảm bảo ATGT trong quá trình thi công rất quan trọng, tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Đoàn liên ngành làm việc đơn vị thi công QL 281 về công tác đảm bảo ATGT vào chiều 21/1.

Ông Đoàn Mạnh Tường - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh (thành viên đoàn liên ngành) cho biết: Đây không phải là lần đầu lực lượng chức năng phát hiện những vi phạm của Công ty CP 471. Trước đó, Thanh tra Sở đã từng kiểm tra và 2 lần lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị do không đảm bảo công tác ATGT trong quá trình thi công dự án này.

Cách đây 4 ngày, đơn vị cũng đã có cuộc làm việc và yêu cầu Công ty CP 471 thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo ATGT như bố trí hệ thống cọc tiêu, biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu đúng theo quy định; sắp xếp máy móc, thiết bị, vật liệu gọn gàng để không cản trở giao thông trong thời gian nghỉ tết, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

QL 281 là tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác nên mỗi ngày vẫn có rất đông người dân qua lại.

Tại cuộc làm việc với đoàn liên ngành, đại diện đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư đã thừa nhận những thiếu sót, hạn chế về công tác đảm bảo ATGT khi thi công QL 281.

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân yêu cầu Công ty CP 471 cần phải sớm khắc phục các hạn chế, thiếu sót. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát cũng cần thường xuyên kiểm tra, đốc thúc nhà thầu thực hiện tốt công tác đảm bảo ATGT khi thi công công trình.

Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh lập biên bản xử phạt Công ty CP 471.

Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty CP 471 do thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép thi công. Số tiền phạt cho hành vi này là 4 triệu đồng.

Cũng trong chiều 21/1, đoàn liên ngành của Ban ATGT tỉnh đã kiểm tra công tác đảm bảo giao thông tại bến đò dân sinh ở xã Xuân Giang, việc lấn chiếm hành lang tại chợ Cương Gián, huyện Nghi Xuân và chợ hải sản tự phát trên đường ven biển Hà Tĩnh đoạn qua thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà.

