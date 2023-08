Lãnh đạo tỉnh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Thạch Hà

Hiện trên địa bàn thôn Bàu Láng (Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xây dựng 8 tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự, đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư.

Sáng 5/8, tại thôn Bàu Láng (xã Thạch Đài), Công an huyện Thạch Hà phối hợp Ủy ban MTTQ huyện và UBND xã Thạch Đài tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đây là đơn vị được chọn tổ chức làm điểm của huyện. Dự ngày hội có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Thạch Hà.

Đại biểu dự ngày hội.

Thôn Bàu Láng có diện tích 1,5 km2 với 206 hộ, 898 nhân khẩu. Năm 2020, thôn Bàu Láng đã đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Hiện trên địa bàn thôn đã xây dựng 8 tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự (ANTT).

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải ghi nhận sự đoàn kết, nỗ lực của người dân thôn Bàu Láng trong phong trào xây dựng NTM và toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải phát biểu tại ngày hội.

Mong muốn, thời gian tới, bà con nhân dân thôn Bàu Láng tiếp tục chung sức đồng lòng, phối hợp với lực lượng công an làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cũng tại ngày hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao bằng khen của Bộ Công an cho cán bộ và Nhân dân xã Thạch Đài vì đã có thành tích trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. UBND xã Thạch Đài đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho cán bộ và Nhân dân xã Thạch Đài vì đã có thành tích trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo huyện Thạch Hà chúc mừng Nhân dân thôn Bàu Láng.

Lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa chúc mừng Nhân dân thôn Bàu Láng (Thạch Đài).

Đại diện lãnh đạo xã Thạch Đài trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Dương - Lương