Lẻn vào nhà hàng xóm trộm điện thoại trị giá 15 triệu đồng

Thấy cửa nhà hàng xóm không đóng, Võ Nhân Dũng (SN 2002), trú tại thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã lẻn vào nhà hàng xóm lấy trộm một chiếc điện thoại IPhone xs max trị giá 15 triệu đồng.

Võ Nhân Dũng tại cơ quan điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Nhân Dũng (SN 2002), trú tại thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 19/1/2021, Công an huyện Can Lộc tiếp nhận tin báo của chị Lê Thị Loan (SN 1989) trú tại thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPhone xs max màu vàng đồng.

Sau một thời gian điều tra, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Can Lộc đã xác định rõ thủ phạm vụ trộm chính là Võ Nhân Dũng.

Tại Cơ quan CSĐT, Dũng khai nhận vào khoảng 9 giờ 45 phút, ngày 19/1/2021, khi đi qua nhà chị Loan thấy cổng và cửa nhà không đóng, Dũng đã nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản.

Dũng lẻn vào nhà, lấy trộm chiếc điện thoại di động IPhone xs max (trị giá 15 triệu đồng) của chị Loan để trên bàn ăn giữa phòng bếp.

Được biết, Dũng vừa chấp hành xong Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào tháng 2/2019 và hiện đang có một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Trang