Liên tiếp bắt giữ, khởi tố các đối tượng tàng trữ ma túy ở Hà Tĩnh

Công an các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng tàng trữ chất ma túy.

* Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nghi Xuân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Văn Thảo và Yên Bá Duy về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Dương Văn Thảo (trái) và Yên Bá Duy tại Công an huyện Nghi Xuân.

Sau một thời gian theo dõi mật phục, hồi 23h30" ngày 20/12, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, ma tuý - Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Công an các xã Đan Trường tổ chức kiểm tra nhà ở của Nguyên Xuân Tiến (SN 1979, thôn Hợp Phúc xã Đan Trường).

Tại nhà của Tiến, lực lượng công an phát hiện có 2 đối tượng Dương Văn Thảo (SN 1993, trú xã Đan Trường) và Yên Bá Duy (SN 1993, trú thị trấn Tiên Điền) có biểu hiện nghi vấn. Khám xét trong nhà và trên người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ sử dụng ma tuý đá và 1 gói Methamphetamine trọng lượng 0,1299 gam.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Văn Thảo và Yên Bá Duy về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Tiếp đó, khoảng 17h ngày 21/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, ma tuý Công an huyện Nghi Xuân đã xác định tại nhà ở của Trần Văn Thanh (SN 1990, thôn Hải Lục xã Xuân Hải) có nhiều dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Võ Văn Thanh (trái) và Trần Văn Thanh tại Công an huyện Nghi Xuân.

Tiến hành khám xét, Công an huyện Nghi Xuân đã bắt 2 đối tượng đang có hành vi “tàng trữ trái phép chất ma tuý” là Trần Văn Thanh (chủ nhà) và Võ Văn Thanh (1993, trú thôn Dương Phòng, xã Xuân Hải); thu giữ 2 gói ma tuý đá có trọng lượng 0,2195 gam.

Công an huyện Nghi Xuân đang tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

* Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Quốc Mạnh (sinh năm 2000, trú tại thôn Hồng Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Mạnh tại cơ quan điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 14h ngày 20/12/2020, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Quốc Mạnh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét trên người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ gói nilon nhỏ bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng; qua giám định, số số tang vật đó là ma túy Methaphetamine, trọng lượng 0,4895g.

Mạnh khai nhận bản thân nghiện ma túy. Số ma túy nói trên Mạnh mua về để sử dụng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

* Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thế (SN 1996, trú tại xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trấn Văn Thế (ảnh nhỏ) và hình minh họa.

Trước đó, vào khoảng 0h5 phút ngày 20/12/2020, tại thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng, Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Thế đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ trên người Thế 0,5314g ma túy dạng đá methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Thế khai nhận tàng trữ số ma túy nói trên nhằm mục đích sử dụng.

Vụ án đang được Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra mở rộng.

Hoài Nam - Anh Đức - Bảo Trung