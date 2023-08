Liên tiếp TNGT nghiêm trọng từ xe tải, container: Hà Tĩnh tập trung kiểm soát, xử lý vi phạm

Thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh có liên quan tới xe tải, xe đầu kéo và container có dấu hiệu gia tăng, gây ám ảnh cho nhiều người.

Xe đầu kéo cháy rụi sau khi va chạm với xe máy trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Lúc 22h30’ ngày 15/8, xe đầu kéo biển số TP Hải Phòng kéo theo rơ-moóc do tài xế V.Đ.T. (SN 1985, trú xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) điều khiển di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 547 (ĐT.547, còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh) theo hướng từ Hà Tĩnh đi Nghệ An.

Khi di chuyển tới khu vực ngã tư giao giữa tuyến đường ven biển với đường Hợp Giáp đoạn qua thôn Yên Liệu, xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), xe đầu kéo va chạm với xe máy do ông B.N.Đ. (SN 1963, trú xã Xuân Yên, Nghi Xuân) điều khiển.

Ngay sau vụ tai nạn giao thông (TNGT), ông Đ. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương nặng nên đã tử vong trên đường đi.

Vụ TNGT khiến xăng dầu trong các bình nhiên liệu của xe đầu kéo và xe máy tràn ra ngoài gây cháy lớn. Đám cháy sau đó được khống chế, tuy nhiên, phần đầu xe đầu kéo và xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, lúc 21h 50 phút, ngày 14/8, xe đầu kéo (mang biển số Lào) do anh H.T.V trú tại phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh điều khiển lưu thông hướng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh. Khi đang di chuyển trên cầu Cửa Hội (thuộc địa phận xã Xuân Hội) thì gầm cabin xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may tài xế đã kịp thời thoát ra khỏi xe và trình báo cơ quan chức năng.

Xe tải tông nữ công nhân đường bộ tử vong trên QL1 xảy ra ngày 8/8.

Cách thời điểm xảy ra vụ TNGT trên đường ven biển 1 tuần, trên tuyến quốc lộ (QL) 1 đoạn qua xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, cũng xảy ra vụ TNGT khiến một người tử vong. Nạn nhân là chị B.T.H. (SN 1975, quê quán xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh), công nhân Hạt Quản lý đường bộ Kỳ Anh.

Chị H. bị xe tải biển số TP Hà Nội di chuyển theo hướng Nam – Bắc tông tử vong khi đang cùng nhóm công nhân thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến quốc lộ 1.

Vụ TNGT liên hoàn giữa xe đầu kéo, xe ô tô bán tải và xe máy trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Hương Khê ngày 28/7.

Ghi nhận cho thấy, thời gian gần đây, số vụ TNGT trên địa bàn Hà Tĩnh liên quan tới phương tiện tải trọng lớn như xe tải, xe đầu kéo, container xảy ra ngày càng nhiều.

Chưa kể tới các điểm mù, với đặc thù “to, nặng”, việc xử lý các sự cố và điều khiển các loại phương tiện tải trọng lớn, nhất là xe đầu kéo, xe container, phức tạp hơn rất nhiều so với các phương tiện khác. Đặc biệt là trong trường hợp phanh gấp, vào cua không đúng hoặc thùng xe có thể bị rơi nếu lái xe quên các móc, nối quan trọng, dễ gây nên hậu quả khó lường.

Xe container lật nghiêng bên quốc lộ 1, đoạn gần cầu Già, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà ngày 25/4.

Trước những diễn biến phức tạp liên quan tới phương tiện tải trọng lớn, thời gian qua, lực lượng chức năng toàn tỉnh, trong đó, chủ chốt là CSGT và Thanh tra Giao thông đã thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, sử dụng bia rượu, chất kích thích khi điều khiển phương tiện.

Tổ công tác 256 Công an Hà Tĩnh triển khai các chốt kiểm tra phương tiện, nhất là xe tải, container, xe khách đường dài trên đường ven biển Hà Tĩnh.

Tại thời điểm này, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, công an các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đang triển khai tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô đầu kéo, ô tô vận tải hàng hóa bằng container.

“Để đợt tổng kiểm soát đạt kết quả, đơn vị chia ra 3 tổ nghiệp vụ thực hiện tuần tra, kiểm soát khép kín trên các tuyến đường trọng điểm, có tình hình giao thông phức tạp, đồng thời bố trí các tổ làm nhiệm vụ tuần tra lưu động trong khung giờ cao điểm buổi trưa, buổi tối nhằm kiểm soát, xử lý những phương tiện cố tình trốn tránh, đối phó lực lượng chức năng”, Đại úy Trần Hoàng Hiệp - Đội trưởng Đội CGST - TT Công an huyện Thạch Hà cho hay.

Các vụ TNGT liên quan tới xe tải, xe đầu kéo và container xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh có dấu hiệu gia tăng.

Ông Nguyễn Văn Tân - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh cho hay: Trong 7 tháng năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến 14/7/2023), trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 107 vụ TNGT khiến 86 người tử vong, 39 người bị thương.

Nguyên nhân dẫn tới các vụ TNGT phần lớn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của một bộ phận người dân có thời điểm còn hạn chế với các hành vi vi phạm như không chú ý quan sát; đi sai phần đường, làn đường; chuyển hướng sai quy định; vượt xe không đảm bảo an toàn; không tuân thủ quy tắc giao thông nơi đường bộ giao nhau; sử dụng bia rượu, chất kích thích khi điều khiển phương tiện…

Việc chấp hành pháp luật về giao thông khi điều khiển xe tải trọng lớn của các tài xế góp phần kéo giảm số vụ TNGT liên quan tới loại phương tiện này.

Vậy nên, để đảm bảo an toàn cho chính mình và người xung quanh, cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng, tài xế xe tải, đầu kéo, container và người tham gia giao thông cần có sự hiểu biết, tuân thủ các quy tắc lái an toàn và chấp hành quy định của pháp luật về ATGT, để phương tiện tải trọng lớn không còn là nỗi “ám ảnh” của mỗi người khi lưu thông trên đường.

Nguyên Khang