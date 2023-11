Lừa nâng hạng vé máy bay, chiếm đoạt tiền của nhiều “đồng nghiệp”

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Cúc (SN 1992, trú tại xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Cúc.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của chị Đ.T.N. (trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị Vũ Thị Cúc (SN 1992, trú tại xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cùng làm nghề buôn bán vé máy bay, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 6 - 10/2022, Vũ Thị Cúc đã nói với chị N. việc có thể cung cấp các lô vé máy bay giá rẻ được cộng thêm vé, được mang thêm kiện hành lý, nộp tiền để nâng hạng vé từ “vé nhân viên” thành vé bán trên hệ thống.

Tin tưởng lời Cúc, chị N. đã nhiều lần chuyển gần 680 triệu đồng để mua các lô vé như đối tượng cung cấp thông tin.

Nhận được tiền đặt vé máy bay của chị N., Vũ Thu Cúc tiến hành đặt vé trên hệ thống theo thông tin khách hàng mà chị N. gửi để tạo hình ảnh vé online gửi lại cho chị N. Tuy nhiên, sau đó, Cúc tự động huỷ các vé đã đặt trước đó. Đến ngày bay, Cúc lấy nhiều lí do khác nhau và yêu cầu chị N. nộp thêm tiền để đặt lại vé cho khách.

Tại cơ quan công an, Vũ Thị Cúc đã thừa nhận hành vi của mình. Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định, với thủ đoạn tương tự, Cúc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại khác trên địa bàn cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Cúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời đề nghị, ai là bị hại liên quan đến Vũ Thị Cúc thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh theo địa chỉ: số 268, đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, qua SĐT 069.2628312 để được giải quyết.

Nga Nguyễn